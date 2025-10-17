Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.0 комментариев
Премьер Британии выступил в защиту болельщиков «Маккаби» из Тель-Авива
Болельщикам клуба «Маккаби» (Тель-Авив) не разрешили посетить матч Лиги Европы против «Астон Виллы» 6 ноября из-за высокого уровня риска, связанного с предыдущими инцидентами насилия.
Как сообщает The Guardian, полиция Вест-Мидлендса объявила матч Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Маккаби» из Тель-Авива «высокорисковым». Решение принято на основе оперативной информации и недавних происшествий, включая столкновения и преступления на почве ненависти во время прошлогоднего матча в Амстердаме.
Премьер-министр Британии Кир Стармер раскритиковал запрет и заявил: «Это неверное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах. Роль полиции – обеспечить безопасность всех футбольных болельщиков». Лидер Консервативной партии Кеми Баденох назвала решение «национальным позором» и призвала правительство пересмотреть его.
Руководство «Астон Виллы» пояснило, что местная консультативная группа по безопасности рекомендовала не допускать выездных болельщиков. Клуб продолжает диалог с «Маккаби» и властями, подчеркивая приоритет безопасности зрителей и местных жителей.
В ноябре 2024 года в Амстердаме фанаты «Маккаби» сожгли палестинский флаг, скандировали оскорбления и совершили акты вандализма. После матча несколько десятков людей получили травмы, 62 были задержаны. Израильский министр иностранных дел назвал решение британских властей «позорным» и призвал его отменить. Палестинская солидарная кампания, напротив, призвала отменить сам матч.
УЕФА подчеркнул, что ответственность за меры безопасности несут исключительно местные органы, принимая решения после анализа рисков и с учетом предыдущего опыта.
