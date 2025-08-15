В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
МИД Польши выразил протест Израилю из-за фанатского баннера
Польша осудила баннер «Убийцы с 1939 года» фанатов «Маккаби Хайфа»
Дипломатическое ведомство Польши потребовало немедленной реакции от УЕФА после инцидента на футбольном матче в Дебрецене.
МИД Польши выразил официальный протест Израилю из-за антипольского баннера, который болельщики «Маккаби Хайфа» вывесили во время матча Лиги конференций против «Ракува», передает ТАСС. На транспаранте была надпись на английском языке «Убийцы с 1939 года».
В заявлении министерства отмечается, что директор Департамента Африки и Ближнего Востока МИДа Польши провел встречу с израильским послом Яковом Финкельштейном и выразил ему глубокое возмущение произошедшим.
Представитель Польши поблагодарил посла за однозначное осуждение инцидента со стороны израильского посольства.
Инцидент вызвал резкую реакцию президента Польши Кароля Навроцкого, министра обороны Владислава Косиняка-Камыша и пресс-секретаря правительства Адама Шлапки. Варшава потребовала незамедлительной и адекватной реакции от УЕФА в связи с произошедшим.
