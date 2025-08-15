МИД Польши выразил протест Израилю из-за фанатского баннера

Польша осудила баннер «Убийцы с 1939 года» фанатов «Маккаби Хайфа»

Tекст: Денис Тельманов

МИД Польши выразил официальный протест Израилю из-за антипольского баннера, который болельщики «Маккаби Хайфа» вывесили во время матча Лиги конференций против «Ракува», передает ТАСС. На транспаранте была надпись на английском языке «Убийцы с 1939 года».

В заявлении министерства отмечается, что директор Департамента Африки и Ближнего Востока МИДа Польши провел встречу с израильским послом Яковом Финкельштейном и выразил ему глубокое возмущение произошедшим.

Представитель Польши поблагодарил посла за однозначное осуждение инцидента со стороны израильского посольства.

Инцидент вызвал резкую реакцию президента Польши Кароля Навроцкого, министра обороны Владислава Косиняка-Камыша и пресс-секретаря правительства Адама Шлапки. Варшава потребовала незамедлительной и адекватной реакции от УЕФА в связи с произошедшим.

