Израильские артисты извинились за исполнение «Катюши» в Молдавии

Музыканты из Израиля извинились за исполнение «Катюши» на фестивале в Кишиневе

Tекст: Мария Иванова

Музыкантам из Израиля пришлось извиняться за исполнение знаменитой военной песни «Катюша» на музыкальном фестивале «Мэрцишор» в Молдавии, сообщает ТАСС. После выступления пользователи соцсетей обвинили их в «российской пропаганде».

Директор Национальной филармонии Светлана Бивол отметила, что исполнение «Катюши» не было запланировано в программе, и выразила сожаление по поводу инцидента. По ее словам, артисты были приняты с распростертыми объятиями, поскольку клезмерская музыка пользуется популярностью в стране.

В видеообращении израильские исполнители пояснили, что для них «Катюша» считается израильской песней, и они исполнили ее на иврите, добавив несколько русских слов. Однако они извинились за случившееся, подчеркнув, что не хотели никого обидеть.

Ранее гендиректор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич исполнил строчку из «Катюши» на русском языке в честь победы клуба над немецким «Штутгартом» в матче Лиги чемпионов со счетом 5:1.

Во Франции во время акции протеста против пенсионной реформы митингующие начали петь песню, мелодия которой похожа на первый куплет знаменитой «Катюши».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, песня эта довоенная, она написана в 1938 году.