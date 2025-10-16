Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика и другие.0 комментариев
Суд арестовал участниц крымской женской ячейки террористов
Киевский райсуд Симферополя заключил под стражу двух женщин, задержанных по подозрению в участии в женской ячейке международной террористической организации, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Подозреваемые, по версии следствия, распространяли среди мусульман Крыма идеологию организации, основанную на доктрине построения так называемого всемирного халифата, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В ходе подпольных собраний фигурантки также занимались вербовкой новых сторонников.
В местах проживания женщин сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли запрещенную пропагандистскую литературу.
Напомним, в четверг ФСБ в Крыму задержала четырех женщин, которые занимались вербовкой мусульман и распространением идеологии международной террористической организации.
До этого ФСБ задержала жителя Севастополя за шпионаж в пользу Украины.