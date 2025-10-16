Суд арестовал участниц крымской женской ячейки террористов

Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков

Генсек НАТО: Русские пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь

Tекст: Дарья Григоренко

Он выступил с рядом неоднозначных заявлений о России. В ходе своего выступления он отметил: «Давайте не будем преувеличивать возможности России. Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь», передает Telegram-канал Baltnews.

Рютте также заявил, что если бы НАТО была слабее, то «мы сбили бы русских немедленно», однако, по его словам, будучи сильнее, альянс предпочитает «аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства». При этом он добавил, что уверен: Китай может попросить «бумажного тигра» в Москве атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь внимание Запада от ситуации вокруг Тайваня.

Заявления генсека НАТО о «несоизмеримости сил» в пользу альянса прозвучали на фоне регулярных дискуссий в европейских СМИ о готовности НАТО к возможному конфликту.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала генсека НАТО Марка Рютте сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков» вместо мифических угроз.

Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, когда обсуждал сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Захарова заявила, что Рютте не понял смысл рассказанной шутки.