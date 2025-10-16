Кремль прокомментировал слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем

Песков: Кремль опирается на официальные заявления Нью-Дели и Пекина по нефти

Tекст: Вера Басилая

Москва ориентируется на официальные заявления Индии и Китая по закупкам российской нефти, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о позиции Нью-Дели.

«Ориентируемся на официальные заявления, которые были от Министерства иностранных дел Индии, из Дели. И из Пекина также было заявление», – заявил Песков.

Ранее вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что российская нефть продолжит поступать в Индию несмотря на давление со стороны США.

Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что приоритетом для Индии в вопросе импорта нефти и газа остается защита интересов национальных потребителей.

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин отвергает любые формы давления и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией.