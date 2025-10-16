Microsoft решила перенести производство серверов и ноутбуков Surface из Китая

Nikkei Asia сообщил о переносе производства Microsoft компонентов из Китая

Tекст: Мария Иванова

Американская компания Microsoft намерена с 2026 года полностью перенести производство компонентов для серверов и ноутбуков за пределы Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Nikkei Asia.

Причиной такого решения стала продолжающаяся торговая война между США и Китаем, а также планы Вашингтона ужесточить торговые ограничения.

Портал приводит слова руководителя одной из компаний-поставщиков Microsoft: «Масштабы довольно большие, [решение] включает в себя [производство] компонентов и комплектующих, а также сборку новой продукции, в том числе ноутбуков и серверов. Microsoft надеется, что все это полностью будет производиться за пределами Китая, начиная с 2026 года».

Согласно данным Nikkei Asia, уже в следующем году Microsoft намерена вывести из Китая сборку серверов для центров обработки данных и ноутбуков Surface, а также производство ключевых комплектующих. В прошлом году компания частично прекратила производство серверов в Китае и теперь стремится получать как минимум 80% сырья и компонентов для серверов из других стран.

Поставщики Microsoft отмечают, что перенос сборки продукции не представляет большой сложности, однако вывод производства самих компонентов – задача гораздо более трудоемкая и сложная, особенно с учетом сжатых сроков реализации.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах увеличить с 1 ноября таможенные пошлины на продукцию из Китая на 100% и ввести дополнительные экспортные ограничения на программное обеспечение. Позже он подчеркнул, что США фактически уже ведут торговую войну с Китаем.

Напомним, накануне стало известно, что компания Apple расширяет производство во Вьетнаме, чтобы снизить зависимость от китайских поставщиков.

Ранее Microsoft ограничила доступ китайских компаний к ранним уведомлениям о киберугрозах.

Между тем Nvidia объявила о планах построить суперкомпьютер и штаб-квартиру на Тайване.