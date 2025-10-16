Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.19 комментариев
Штурмовик «Востока» заблокировал солдат ВСУ в Алексеевке
В ходе освобождения Алексеевки российский штурмовик сумел изолировать группу украинских солдат, заставив их сдаться, рассказал штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Милоха.
Российский штурмовик из 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» при освобождении Алексеевки в Днепропетровской области сумел в одиночку заблокировать группу украинских военных в одном из домов на 40 минут, передает ТАСС. Боец с позывным Клешня удерживал четверых солдат ВСУ, не давая им покинуть здание до прибытия подкрепления.
«Ну у нас был парень такой, позывной Клешня. Он один четверых держал в страхе, а они признались после того, как их взяли в плен, что думали, что их держит целый взвод. Он один на протяжении 40 минут их держал в доме», – отметил российский военнослужащий.
Минобороны РФ ранее 15 октября сообщило о взятии под контроль населенного пункта Алексеевка силами группировки войск «Восток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Алексеевку, что может создать буферную зону с Запорожской областью. Военные России также освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку. Российские ВС недавно обезвредили без выстрелов группу украинских боевиков.