Марочко: Взятие Алексеевки – шанс на буферную зону с Запорожской областью
Освобождение Алексеевки в Днепропетровской области дает возможность российским военнослужащим сформировать буферную зону на стыке с Запорожской областью, считает военный эксперт Андрей Марочко.
«Военнослужащие России продолжают продвигаться в западном направлении и освобождать Запорожскую область, одновременно создавая буферную зону в Днепропетровской области. Заявление Министерства обороны о освобождении Алексеевки – лишнее тому подтверждение», – сообщил он ТАСС.
Напомним, днем ранее российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска 14 октября освободили поселок Балаган в ДНР. За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой Народной Республике.