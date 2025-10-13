Мосгорсуд отказался дать Блиновской отсрочку

Tекст: Алексей Дегтярев

Московский городской суд, рассматривая жалобы на приговор, отказал Блиновской в отсрочке отбывания наказания до достижения ее младшей дочерью 14 лет, передает РИА «Новости».

Срок заключения Блиновской был сокращен на шесть месяцев, однако остальная часть приговора осталась без изменений.

Защита настаивала на снижении наказания или его отсрочке, аргументируя это тем, что Блиновская занималась марафонами и не была осведомлена о юридических нюансах, связанных с регистрацией компаний.

Адвокат отметил, что тренд предоставления матерям отсрочек по семейным обстоятельствам усилился за последний год, а Блиновская могла уделять меньше внимания налоговым вопросам из-за рождения детей и творческой работы.

Мать осужденной просила суд отпустить дочь, отмечая, что внучка ежедневно плачет и мечтает о возвращении родителей. Прокурор сочла вину Блиновской доказанной, приговор справедливым, а отсрочку не поддержала, так как дети проживают с бабушкой и дедушкой.

Адвокат Наталья Сальникова заявила, что у Блиновской уже есть право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако не уточнила, будет ли оно подано.

В марте 2025 года суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Также ей отказали в предоставлении отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет, но блогер подала апелляцию.