Блиновская попросила Московский городской суд об отсрочке наказания
В понедельник Московский городской суд проведет заседание по апелляционной жалобе осужденной блогерши Елены Блиновской, которая настаивает на отсрочке отбывания срока в колонии, свидетельствуют материалы дела.
Блиновская просит предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Блиновская просит применить ст. 82 УК, передает ТАСС.
В жалобе также подчеркивается, что дальнейшая изоляция Блиновской может негативно сказаться на психологическом состоянии и воспитании четырех несовершеннолетних детей, а сама осужденная полностью раскаялась в содеянном.
Кроме того, защита просит исключить из обвинения ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и два эпизода по ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей).
До вступления приговора в законную силу Блиновская остается в московском СИЗО и будет участвовать в рассмотрении жалобы по видеосвязи. Возможна и ее личная явка в суд при соответствующем ходатайстве.
Напомним, суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Суд также отказал ей в предоставлении отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.