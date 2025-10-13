Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.17 комментариев
Житель Камчатки осужден за демонстрацию полового органа девочке из окна
В Петропавловске-Камчатском суд признал мужчину виновным и назначил ему 12 лет колонии строгого режима за то, что он показал половой орган незнакомой девочке из окна своей квартиры, сообщила судебная пресс-служба.
Мужчина, находясь у себя дома, увидел проходящую по улице девочку, привлек ее внимание и через окно показал ей свой половой орган. В сообщении суда подчеркивается, что ребенку был причинен серьезный психологический вред, передает РИА «Новости».
По данным следствия, инцидент произошел в июне 2024 года. Действия обвиняемого квалифицировались по части 4 статьи 132 УК, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
В суде уточнили, что подсудимый не признал свою вину. Несмотря на это, суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. В результате мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить потерпевшей 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.
