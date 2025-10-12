Минобороны сообщило о сбитых дронах над Крымом и Белгородом

Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ

Военный эксперт Перенджиев объяснил сообщения о разведывательной операции НАТО вблизи России

Tекст: Андрей Резчиков

«А было ли все так, как об этом пишут британские СМИ? Британцы хотят показать, что могут совершать разведывательные полеты вблизи России. А на самом деле такие публикации могут быть актом или элементом информационной диверсии против РФ. Складывается впечатление, что в НАТО хотят проверить нашу реакцию. Отмечу, что этот вброс появляется после шумихи с «Томагавками», которые могут передать Украине», – заявил военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

По его словам, информация о якобы разведывательном полете призвана показать, что «Британия еще сильна и развивается военное сотрудничество с США». По мнению эксперта, главная задача такой миссии, если она действительно имела место, выбивание денег на военные расходы. «На это надо смотреть в первую очередь с коммерческой точки зрения. Как раз сейчас на Западе рассматриваются вопросы с выделением средств на военные бюджеты. Речь идет в целом о бюджете военного командования НАТО в Европе», – добавил спикер.

По мнению эксперта, сейчас в Британии ждут ответной реакции со стороны России. «Информацией о пролете самолетов-разведчиков хотят вызвать не панику, но в определенном смысле тревогу, прежде всего у российского и белорусского сообщества. Это что-то вроде информационно-психологического воздействия с целью посмотреть на ответные действия, как будут перемещаться российские войска, средства ПВО и так далее. То есть в НАТО хотят отследить конкретную реакцию и ждут заявлений российских военных руководителей», – подчеркнул собеседник.

При этом нельзя исключать, что была проведена реальная разведывательная операция и в будущем не исключены диверсии – только не стороны Запада, а с Востока или Юга, как это ранее было с участием Грузии. «Возможно, речь идет об отвлекающей информационной кампании. Британцы на это большие мастера, они действуют так не первый раз. Но если это реально произошло, то должно было иметь секретный характер. Информация должна была быть раскрыта не так быстро – не через два дня, а, как минимум, через месяц или полгода», – рассуждает эксперт.

Спикер подчеркивает, что подобные заявления Британии лишь усиливают эскалацию напряженности в отношениях между НАТО и Россией и никак не способствуют укреплению безопасности. «Эскалация идет по полной программе, вдоль российских границ наращиваются вооруженные силы, выстраивается военная инфраструктура. А сейчас происходит очередной подлив масла в огонь», – пояснил Перенджиев.

По его словам, сообщения о разведывательной операции НАТО вблизи российских границ и недавние инциденты с беспилотниками в Польше и других странах – это звенья одной цепи. «Инциденты с беспилотниками – начало всей этой информационно-психологической кампании, которая направлена на запугивание населения европейских стран и призвана показать возможности британцев противодействовать этому. Британцы попробуют перетянуть на себя поток денег, которые идут на вооруженные силы НАТО в Европе», – добавил спикер.

В субботу стало известно о том, что Британия совместно с США и другими странами НАТО якобы провела масштабную воздушную операцию вблизи российских границ. По словам министра обороны Британии Джона Хили, союзники патрулировали воздушное пространство НАТО в течение 12 часов. Министр отметил, что это была «содержательная совместная миссия вместе с американскими и натовскими союзниками».

По данным британских СМИ, в ходе миссии самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint и патрульный самолет морской авиации P-8A Poseidon пролетели из Арктики над территорией Белоруссии и Украины при поддержке американского самолета-заправщика KC-135.

Согласно заявлению Королевских ВВС, самолет-заправщик ВВС США «сыграл решающую роль в обеспечении успеха миссии, обеспечив необходимую дозаправку в воздухе и расширив зону действия самолетов Королевских ВВС».

Капитан группы Королевских ВВС Мэтью Д’Обин считает, что британские ВВС «привержены сотрудничеству с нашими союзниками для обеспечения безопасности и суверенитета воздушного пространства НАТО».

«Подобные миссии демонстрируют единство НАТО и готовность защищать своих членов от любой агрессии», – заявил Д’Обин.

Британский журнал Defence Journal отметил, что подобные миссии «призваны напомнить Москве, что ее попытки проверки границ НАТО встретят немедленный и убедительный ответ».