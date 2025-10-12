Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.9 комментариев
Минобороны сообщило о сбитых дронах над Крымом и Белгородом
В результате работы российских сил ПВО были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, атаковавших Крым и Белгородскую область в дневные часы.
Дежурные подразделения российской противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
По данным ведомства, оба инцидента произошли 12 октября в период с 12.00 до 15.00 по московскому времени. Один дрон был сбит над Белгородской областью, второй – над территорией Крыма.
В министерстве уточнили: «Двенадцатого октября т. г. в период с 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым». О пострадавших и ущербе информации не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области сообщили о ликвидации 34 украинских беспилотников за сутки.