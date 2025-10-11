Легенды «Локомотива» победили «Спартак» в прощальном матче Глушакова

Легенды «Локомотива» победили звезд «Спартака» в прощальном матче Глушакова

Tекст: Мария Иванова

Легенды «Локомотива» одержали победу над звездами «Спартака» в прощальном матче Дениса Глушакова, который прошел на стадионе «Арена Химки», передает РИА «Новости». Единственный и победный гол в этой встрече забил Динияр Билялетдинов. Сам Глушаков провел по одному тайму за обе команды.

Среди участников со стороны «Спартака» на поле вышли Артем Ребров, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Илья Кутепов, Виктор Онопко и Александр Легков. За «Локомотив» сыграли такие известные спортсмены, как Сергей Овчинников, Маринато Гилерме, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Заза Джанашия, Никита Нагорный и Евгений Плющенко.

Денису Глушакову сейчас 38 лет. Последней его командой в Российской премьер-лиге стали подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале. Полузащитник становился чемпионом и обладателем Суперкубка России с московским «Спартаком» и выступал за «Локомотив», «Ахмат» и «Нижний Новгород».

В составе сборной России Глушаков провел 57 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Этот матч стал не только символическим завершением его игровой карьеры, но и поводом для встречи легенд отечественного футбола.

Напомним, в 2020 году болельщики московского «Спартака» освистали футболиста подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.