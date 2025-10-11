Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Министр обороны Бельгии допустил ввод войск в Брюссель до конца года
Глава Минобороны Бельгии Франкен заявил, что в Брюссель могут ввести войска
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о вероятности развертывания армии на улицах Брюсселя до конца текущего года.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о вероятности развертывания армии на улицах Брюсселя до конца текущего года, передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация в городе стала драматичной не только в плане безопасности, но и с политической и социальной точек зрения.
Франкен отметил, что очень обеспокоен ухудшением состояния Брюсселя.
Глава Минобороны подчеркнул, что вопросы обеспечения порядка на улицах традиционно находятся в ведении полиции. Однако, если министр внутренних дел обратится с просьбой, это становится задачей Министерства обороны, отвечающего за защиту нации.
«Возможно ли ввести военных на улицы до конца года? Я не сказал «да», но и не сказал «нет», – заявил министр.
Он дополнительно выделил приоритетом обеспечение юридической защиты военнослужащих и выполнение ими полезных задач.
Ранее Politico писала, что Брюссель захлестнула волна насилия из-за мафиозных войн.