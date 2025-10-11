Министр обороны Бельгии допустил ввод войск в Брюссель до конца года

Глава Минобороны Бельгии Франкен заявил, что в Брюссель могут ввести войска

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о вероятности развертывания армии на улицах Брюсселя до конца текущего года, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация в городе стала драматичной не только в плане безопасности, но и с политической и социальной точек зрения.

Франкен отметил, что очень обеспокоен ухудшением состояния Брюсселя.

Глава Минобороны подчеркнул, что вопросы обеспечения порядка на улицах традиционно находятся в ведении полиции. Однако, если министр внутренних дел обратится с просьбой, это становится задачей Министерства обороны, отвечающего за защиту нации.

«Возможно ли ввести военных на улицы до конца года? Я не сказал «да», но и не сказал «нет», – заявил министр.

Он дополнительно выделил приоритетом обеспечение юридической защиты военнослужащих и выполнение ими полезных задач.

Ранее Politico писала, что Брюссель захлестнула волна насилия из-за мафиозных войн.