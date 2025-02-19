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    Украина ударила по Казахстану и США
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    Франция решила провести новую встречу по Украине с 11 странами ЕС и Канадой
    Британия задумалась о патрулировании неба над Украиной
    Трамп не исключил встречи с Путиным до конца февраля
    США обещали сохранить санкции против России до сделки по Украине
    Большая часть Одессы лишилась воды, тепла и света
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    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    12 комментариев
    19 февраля 2025, 09:55 • Новости дня

    Politico: Брюссель захлестнула волна насилия из-за мафиозных войн

    Власти Брюсселя обеспокоены волной насилия из-за мафиозных войн в городе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Брюсселе наблюдается рост насилия из-за мафиозных войн, власти города обеспокоены ситуацией и требуют дополнительной поддержки полиции, пишет Politico.

    Власти Брюсселя обратили внимание на серьезное увеличение уровня насилия в городе, что связано с борьбой мафии за передел сфер влияния, сообщает ТАСС.

    По данным издания Politico, правоохранительные органы испытывают трудности и требуют ускоренной поддержки от властей страны, чтобы справиться с текущей ситуацией. Прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль отметил: «Честно говоря, ситуация достаточно катастрофическая». Он подчеркнул, что полиция сталкивается с проблемой ограниченности ресурсов, в то время как в войнах мафии все чаще используется боевое оружие.

    С начала февраля в Брюсселе произошло несколько перестрелок, в результате которых погибли два человека и трое получили ранения. Местные власти связывают рост преступности с войной наркомафии за территорию. Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Кентен заявил о намерении работать вместе с министром юстиции Аннелис Верлинден над решением проблемы насилия, связанного с наркотиками. Он пообещал усилить штат городской полиции, однако прокурор Муаниль скептически отозвался об этих обещаниях, задав вопрос, когда и сколько офицеров будет отправлено в Брюссель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брюсселе утром неизвестные открыли стрельбу у станции метро Clemenceau, при этом никто не пострадал, но несколько станций метро закрыты. В столице Бельгии власти усилили меры безопасности в связи со стрельбой в центре Брюсселя, где неизвестный из автоматического оружия застрелил по меньшей мере двух человек, еще несколько ранены.

    18 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине

    Политолог Ткаченко: В Европе все больше влияния у стран, которых в Париж не позвали

    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Европе происходит подъем консервативных сил. Причем это страны, которые являются противниками помощи Украине. Именно поэтому встреча, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, провалилась, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине закончился без итоговых заявлений.

    «Встречу однозначно можно считать провалом. При этом любопытно, что цель саммита была не очень понятна. Внешне это выглядело как консультации о позиции Европы по диалогу России и США. Европейцев не пригласили на переговоры, они обиделись и собрались сами. Но безрезультатно», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Подспудная цель, которая не объявлялась официально, – это сформулировать единую позицию Европы по отношению к Трампу и тому, что было в Мюнхене, к ценностному разрыву Вашингтона и Брюсселя. И здесь для ЕС тоже все довольно грустно. Мелони вышла со встречи со словами: «Давайте слушать Трампа». Шольц придерживается более мягкой, но схожей позиции», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, единственное, в чем сошлись европейские политики, – это желание участвовать в диалоге России и США по Украине. Все они уверены в необходимости их присутствия за столом переговоров», – подчеркнул эксперт.

    «Что касается вопроса об отправке солдат на Украину, то это говорит о высокой степени безответственности глав и правительств тех стран, которые поднимают эту тему. Кроме того, все уже поняли, что в Европе нет эффективных вооружений, которые они могут отправить Киеву. Единственное объяснение такой риторики – это попытка придать себе веса в глазах Белого дома и попытаться все же попасть за стол переговоров», – детализировал спикер.

    «Если пройтись по конкретным странам, то, например, в Испании и Италии военные бюджеты ниже минимального стандарта НАТО. Во Франции и Германии сейчас кризис власти, что тоже играет роль в контексте отказа от помощи Украине. У Шольца на носу выборы. Эксперты прогнозируют, что переговоры по поводу коалиции будут тяжелыми. Германия – на паузе как минимум на несколько месяцев. Ну а о слабости правительства Макрона нет смысла и говорить», – указал он.

    «Данию пригасили на эту встречу как условного оппонента Вашингтона в отстаивании принадлежности Гренландии. Плюс Копенгаген представлял северные государства ЕС. Нидерланды же – это не собственно военная мощь, а транспортный хаб для доставки американцами вооружения в Европу через порт Роттердама», – объяснил собеседник.

    «Кстати, важным для Москвы итогом этой встречи стало понимание, что в регионе все большее влияние приобретают страны ЕС, которых в Париж не позвали. Это часть более широкого процесса подъема консервативных сил в Европе. И не удивлюсь, если Италия первая из всех участников выйдет из программ помощи Украине», – подчеркнул спикер.

    Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине в Париже закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к прессе. Экстренная встреча продлилась порядка трех часов, сообщает РИА «Новости».

    В переговорах приняли участие представители Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

    Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений. Однако, как пишет Financial Times, на встрече европейские политики рассорились по вопросу отправки войск на Украину. Так, Германия, Польша и Испания дали понять, что не хотят направлять миротворческие силы в охваченную конфликтом страну. Премьер Дании Метте Фредериксен также заявила о преждевременности планов по отправке миротворцев, пишет Guardian.

    Франция же предложила разместить силы за будущей линией остановки конфликта, а не на ней. Кроме того, участники подчеркнули, что пока нет понимания, с какой именно миссией будут размещены военные, кто будет входить в их состав, под каким флагом и с каким мандатом.

    Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала саммит, отметив, что инициативы должны быть направлены на помощь в урегулировании конфликта на Украине, а не превращаться в «антитрамповскую» коалицию, пишет La Stampa.

    В свою очередь Киев призвал Европу назначить спецпредставителя для мирных переговоров. «Решение должно быть принято быстро. Я надеюсь, это произойдет сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять», – приводит Bloomberg слова замглавы офиса Зеленского Игоря Жовквы.

    Участники встречи сделали ставку на безнадежную войну, упустили шанс инициировать мир. И тем самым сами отбросили себя на обочину мировой политики, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европу посадили за «детский стол» в переговорах Москвы и Вашингтона. Причина этого – отсутствие должных инвестиций в оборону, считает топ-менеджер.

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    18 февраля 2025, 11:04 • Новости дня
    Украина призвала Европу выбрать представителя для мирных переговоров

    Украина потребовала от Европы назначить представителя для переговоров с США и Россией

    Украина призвала Европу выбрать представителя для мирных переговоров
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа должна как можно скорее выбрать представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией, отметил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

    По его словам, Украина хочет, чтобы Европа как можно быстрее выбрала представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией, передает Bloomberg.

    Жовква, находящийся в Брюсселе для консультаций по вопросам безопасности, не стал называть имена, но дал понять, что представитель должен быть на «уровне лидера».

    Издание отмечает, что Зеленский также поддержал эту идею, заявив репортерам в Киеве через видеоконференцию из ОАЭ: «Должен быть представитель Европы».

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать данные российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

    Песков также заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    18 февраля 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков назвал суверенным правом Украины вступление в ЕС

    Песков заявил о суверенном праве Украины на вступление в Евросоюз

    Песков назвал суверенным правом Украины вступление в ЕС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Украины в Европейский союз рассматривается Москвой как суверенное право Киева, поскольку это касается экономического объединения, а не военного альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в интеграционных и экономических процессах никто не может навязывать свои условия какой-либо стране, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Россия не намерена вмешиваться в этот процесс, так как он касается исключительно экономической сферы. Однако представитель Кремля уточнил, что у России совершенно иная позиция по вопросам, связанным с безопасностью и оборонными или военными альянсами. В этих вопросах, по словам Пескова, позиция России известна и отличается от подхода к экономической интеграции.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что членство в НАТО является наиболее экономически эффективным способом обеспечения безопасности Украины в отличие от других гарантий.

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    18 февраля 2025, 13:21 • Новости дня
    В ЕК заявили о планах ЕС увеличить оборонные расходы на Киев
    В ЕК заявили о планах ЕС увеличить оборонные расходы на Киев
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Брюсселе планирует увеличить оборонные расходы и военные возможности Киева на встрече со спецпосланником США по России и Украине Китом Келлогом в Брюсселе.

    Глава ЕК обсудила планы ЕС по увеличению оборонных расходов и усилению военных возможностей Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Еврокомиссии по итогам встречи подчеркнуто, что Европа намерена укрепить как собственные оборонные возможности, так и украинские.

    Фон дер Ляйен также выразила готовность Евросоюза работать с Соединенными Штатами над урегулированием конфликта на Украине.

    Она отметила, что ЕС и США совместными усилиями стремятся положить конец кровопролитию и обеспечить справедливый и прочный мир, которого заслуживают Украина и ее народ.

    Напомним, польский премьер Дональд Туск по итогам саммита ЕС заявил, что политике не пришли к соглашению.

    При этом Рютте сообщил, что лидеры ЕС указали на готовность заняться предоставлением гарантий безопасности для Украины.

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    18 февраля 2025, 14:20 • Новости дня
    Захарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
    Захарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила политические элиты ЕС в русофобии и поддержке военного решения конфликта на Украине, заявив, что их поведение идет вразрез с интересами континента.

    На брифинге Захарова обвинила политические элиты Европейского союза в том, что они сорвались с цепи и отбросили нормы приличия в вопросе урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что в последние дни русофобски настроенные европейские политэлиты открыто выражают свое неприятие к возможным дипломатическим решениям кризиса. Захарова отметила, что поведение Брюсселя, делающего ставку на военное решение, противоречит истинным интересам Европы.

    Захарова также заявила, что пособники киевского режима среди европейских элит понесут ответственность за свою поддержку неонацистского режима на Украине. Она предостерегла, что их действия могут иметь серьезные последствия для самих европейских политиков в будущем. «Рано или поздно всем пособникам придется ответить за содеянное», – отметила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

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    18 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    В ЕС обвинили США в разрушении «доверительных отношений»

    Глава ЕС по вопросам конкуренции обвинила президента США в разрушении «доверительных отношений»

    В ЕС обвинили США в разрушении «доверительных отношений»
    @ Lorena/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону, заявила глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера.

    Вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопросы конкуренции Тереза Рибера в интервью Reuters заявила о разрушении доверительных отношений между США и Европой. Она отметила, что Брюссель должен сосредоточиться на обеспечении стабильности и предсказуемости, которые отсутствуют в Вашингтоне.

    Рибера подчеркнула, что Европа должна вести переговоры с администрацией США, не поддаваясь давлению на изменение законов, уже одобренных законодателями. Она раскритиковала подход президента США к политике по отношению к ЕС.

    «Мы должны оставаться верными нашим принципам», – заявила Рибера, добавив, что Евросоюз не будет торговать правами человека, единством Европы, демократией и ценностями.

    Отношения между Вашингтоном и Брюсселем накалились после решения президента США ввести 25% пошлины на сталь и алюминий, а также ответные пошлины и тарифы на автомобили, фармацевтику и полупроводниковые чипы. Европейская комиссия заявила, что будет реагировать решительно на эти угрозы.

    Рибера также сообщила, что ЕС готов вынести решения о том, соответствуют ли Apple и Meta законам, ограничивающим их влияние. Эти компании могут столкнуться с крупными штрафами, если будет доказано нарушение. Также Рибера подчеркнула, что роль Илона Маска в администрации США не повлияет на решение ЕС по его платформе X (бывший Twitter, запрещен в России).

    Ранее США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25%, что может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тарифная война США вышла боком самим Штатам.

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    19 февраля 2025, 03:45 • Новости дня
    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине

    Рубио заявил союзникам в Европе о намерении США сохранить санкции против России до соглашения по Украине

    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что санкции против России будут сохраняться как минимум до заключения соглашения по Украине, передает Bloomberg.

    «Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация (США) сохранит санкции в отношении России, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута сделка по урегулированию конфликта на Украине», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Рубио провел телефонный разговор с группой европейских коллег после того, как он вместе с другими американскими чиновниками встретился с российскими представителями в Саудовской Аравии.

    Госдеп сообщал, что Рубио говорил с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

    После переговоров в Эр-Рияде Рубио заявил журналистам, что встреча с россиянами была «первым шагом на долгом и трудном, но важном пути». Он отметил, что «уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

    Встречав Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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    18 февраля 2025, 10:57 • Новости дня
    Захарова вежливой фразой отреагировала на сообщения о пустых складах оружия в ЕС

    Захарова вежливой фразой отреагировала на слова глава Rheinmetall о пустых складах оружия в ЕС и на Украине

    Захарова вежливой фразой отреагировала на сообщения о пустых складах оружия в ЕС
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова вежливо пожелала «доброго утра» после сообщения главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера об истощении запасов оружия на складах в Европе и на Украине.

    «Доброе утро», – написала Захарова в своем Telegram-канале, оставив комментарий под сообщением со словами Армина Паппергера о пустых складах оружия в Европе и на Украине.

    Ранее глава Rheinmetall Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону. Глава Rheinmetall также сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины.

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    18 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о подготовке ЕС пакета помощи Киеву на 6 млрд евро

    Politico: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 6 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует усилить военный потенциал Украины, предоставив пакет помощи на сумму не менее 6 млрд евро, включающий системы ПВО и 1,5 млн артиллерийских снарядов, пишет Politico.

    ЕС готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов, передает РИА «Новости». Этот шаг направлен на укрепление стратегических позиций Киева на фоне начавшихся переговоров между Россией и США.

    В материале говорится, что в готовящийся пакет могут войти современные системы противовоздушной обороны и 1,5 млн артиллерийских снарядов. Такой значительный объем помощи может быть представлен перед визитом делегации Еврокомиссии в Киев, который запланирован на 24 февраля.

    Ранее Bloomberg сообщало, что крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

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    18 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Захарова осудила слова Каллас об «отсутствии жертв среди россиян»

    Захарова осудила заявление Каи Каллас о «безопасности россиян» в конфликте

    Захарова осудила слова Каллас об «отсутствии жертв среди россиян»
    @ MOHAMED ALI/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила недоумение и осудила заявление верховного представителя Евросоюза Каи Каллас о том, что мирные россияне якобы не гибнут в конфликте с Украиной, сочтя это демонстрацией отсутствия совести.

    Захарова на брифинге жестко раскритиковала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что украинские силы продолжают целенаправленные атаки на мирное население России. В частности, с 12 по 17 февраля в результате ударов дронов ВСУ по гражданским объектам в Белгородской области погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.

    Она добавила, что, несмотря на предоставленную информацию о жертвах среди российских граждан с детальными данными, на международных площадках продолжают заявлять обратное.

    Захарова также упомянула события в Буче, отметив, что на обвинения в адрес российской армии не было предоставлено доказательств, таких как фотографии или сведения о жертвах.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирные жители России не умирают в ходе украинского конфликта. По ее словам, со стороны РФ погибают лишь солдаты, которые «находятся на чужой территории».

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    18 февраля 2025, 14:35 • Новости дня
    Захарова предрекла крах киевского неонацистского режима

    Захарова заявила о крахе киевского неонацистского режима от страха перед НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что попытки проводить параллели между нацистской Германией и Советским Союзом свидетельствуют о страхе перед неминуемым крахом киевского неонацистского режима.

    По ее словам, усилившиеся попытки проводить параллели между нацистской Германией и Советским Союзом являются абсолютно ничтожными и безосновательными, передает ТАСС.

    Захарова уверена, что такие заявления происходят из-за страха Европейского Союза и НАТО перед неминуемым крахом киевского неонацистского режима и боязни ответственности перед собственными народами.

    Также на брифинге дипломат заявила, что молодые люди, не достигшие мобилизационного возраста, в рядах ВСУ станут «пушечным мясом» и «живым щитом» для Владимира Зеленского.

    Она отметила, что 18-летние граждане Украины не будут заниматься техническими или штабными вопросами, а станут штурмовиками.

    Напомним, Минобороны Италии заявило о готовности направить миротворцев на Украину.

    Ранее Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера Серджо Маттареллы о России, заявив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.

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    18 февраля 2025, 12:44 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости обсуждения безопасности Европы

    Песков: Украинский конфликт невозможно урегулировать без обсуждения безопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Комплексное урегулирование украинского конфликта требует обсуждения вопросов безопасности на континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что комплексное и долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно без обсуждения вопросов общеевропейской безопасности, передает ТАСС.

    Он добавил, что без учета всех аспектов безопасности в Европе добиться жизнеспособного урегулирования на Украине будет крайне сложно.

    В столице Саудовской Аравии стартовали переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

    Сообщалось, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    18 февраля 2025, 12:29 • Новости дня
    МИД Франции заявил об отсутствии планов размещения европейских войск на Украине

    Глава МИД Франции Барро заявил об отсутствии планов отправки войск ЕС на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос отправки европейских войск на Украину в данный момент не обсуждается, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France Info заявил, что вопрос размещения европейских войск на Украине не находится на повестке дня. Барро отметил, что никто не намерен сейчас направлять войска, акцентировав внимание на стремлении к миру, передает ТАСС.

    «Мы говорим, что хотим мира», – заявил Барро.

    Он также указал, что обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины преждевременно и этот вопрос будет актуален только после достижения мира.

    Министр отказался от дальнейших комментариев на тему размещения войск на Украине, сославшись на то, что вопросы такой важности «не обсуждаются через СМИ».

    Президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона.

    The Times сообщила, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неуместными дебаты о развертывании войск Запада на Украине.

    До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об отказе США отправить военных на Украину.

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    18 февраля 2025, 14:08 • Новости дня
    Захарова призвала Европу к «проветриванию» геополитической обстановки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова предложила европейским странам взглянуть на реальную геополитическую обстановку, прекратить политическую цензуру и обратить внимание на внутренние проблемы, вместо обвинений в адрес России.

    Захарова на брифинге раскритиковала страны Западной Европы за их подход к геополитической ситуации, передает ТАСС. Она заявила, что «над Западной Европой смеется весь мир», поскольку террористы устраивают экстремистские акции в европейских столицах, которые не связаны с Россией, но Европа продолжает обвинять Москву в угрозе.

    Захарова отметила, что западные страны вместо уважения свободы слова прибегают к политической цензуре и ограничивают альтернативные источники информации. Она предложила европейцам «впустить свежий воздух» и «взглянуть в окно», чтобы понять, что происходит на самом деле.

    По мнению Захаровой, Европа живет в мире вымышленных нарративов. Она подчеркнула, что вместо того, чтобы улучшать благосостояние своих граждан, Европа готовится к конфликту с Россией. Дипломат также указала на то, что европейские страны продолжают разрушать свою промышленность и наращивать военные бюджеты, игнорируя проблемы нелегальной миграции и преступности.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    18 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о пристальном внимании к общим «оборонным планам» ЕС

    Песков: В Кремле будут внимательно следить за общими «оборонными планами» ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль намерен внимательно отслеживать возможное появление в Европейском союзе совместных оборонных планов и создание собственной армии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Москва будет внимательно следить за развитием ситуации относительно возможного создания у Европейского союза совместных оборонных планов, передает ТАСС,

    По его словам, пока нет точных данных о том, будет ли у Евросоюза такая армия, и на каких основах она будет создаваться, но возможные планы в этой сфере требуют пристального изучения и вынесения выводов.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы на оборону до 8–10% ВВП.

    Шеф Пентагона Пит Хегсет отметил необходимость для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

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