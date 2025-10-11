Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад и штурмового полка ВСУ около Писаревки, Новой Сечи, Могрицы, Алексеевки и Варачино Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском и Двуречанским Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, бронемашину. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада с материальными средствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Дробышево, Ставок, Новоселовки Донецкой народной республики (ДНР) и Купянска Харьковской области.

Потери противника составили до 210 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и десять станций РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение подразделениям четырех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Дроновки, Иванополья, Яблоновки, Краматорска и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял до 170 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие, станцию контрбатарейной борьбы и станцию РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригадам спецназначения ВСУ и нацгвардии у Владимировки, Новониколаевки, Торецкого, Димитрова, Белицкого, Рубежного и Сергеевки ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 525 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Степового, Сосновки, Вербового Днепропетровской области, Новониколаевки и Успеновки Запорожской области.

При этом противник потерял свыше 360 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожены два склада матсредств.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Каменского и Новоандреевки Запорожской области. Были уничтожены до 65 украинских военнослужащих, шесть станций РЭБ, два склада боеприпасов и два склада с материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.