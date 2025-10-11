Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1495 боевиков
Суммарные потери украинских вооруженных формирований за последние сутки на различных направлениях составили около 1495 человек, уничтожена крупная техника.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад и штурмового полка ВСУ около Писаревки, Новой Сечи, Могрицы, Алексеевки и Варачино Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском и Двуречанским Харьковской области.
При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, бронемашину. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада с материальными средствами.
Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Дробышево, Ставок, Новоселовки Донецкой народной республики (ДНР) и Купянска Харьковской области.
Потери противника составили до 210 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и десять станций РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.
В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение подразделениям четырех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Дроновки, Иванополья, Яблоновки, Краматорска и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник при этом потерял до 170 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие, станцию контрбатарейной борьбы и станцию РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригадам спецназначения ВСУ и нацгвардии у Владимировки, Новониколаевки, Торецкого, Димитрова, Белицкого, Рубежного и Сергеевки ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 525 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Степового, Сосновки, Вербового Днепропетровской области, Новониколаевки и Успеновки Запорожской области.
При этом противник потерял свыше 360 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожены два склада матсредств.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Каменского и Новоандреевки Запорожской области. Были уничтожены до 65 украинских военнослужащих, шесть станций РЭБ, два склада боеприпасов и два склада с материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.
Кроме того ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.