На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».
Мошенники выманили данные россиян через демонстрацию экрана WhatsApp
Злоумышленники маскируются под бывших коллег и просят включить демонстрацию экрана в WhatsApp (принадлежат Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), чтобы получить доступ к конфиденциальной информации пользователей, рассказал технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов на полях форума Finopolis.
Иванов рассказал, что мошенники связываются с россиянами, выдавая себя за бывших коллег через Telegram, передает РИА «Новости». После добавления в фейковую группу с якобы руководителем жертве отправляют ссылку на поддельный сервис под предлогом заполнения анкеты.
Когда пользователь переходит по ссылке, его направляют на фишинговый сайт, который имитирует серьезный информационный ресурс. Вскоре приходит новое сообщение, в котором утверждается, что учетная запись якобы подверглась кибератаке и требуется помощь службы поддержки.
Затем жертве сообщают о предстоящем звонке от сотрудника портала. Звонивший представляется работником поддержки и просит перейти в WhatsApp, где доступна функция демонстрации экрана. Иванов объяснил: «Мошенник звонит и просит включить демонстрацию экрана с телефона. Во время трансляции он видит экран жертвы и может получить ее конфиденциальные данные».
Эксперты «Лаборатории Касперского» советуют повышать цифровую грамотность, быть осторожными с внезапными сообщениями и не переходить по сомнительным ссылкам. Также не рекомендуется сообщать незнакомцам коды из смс, push-уведомлений и другие личные данные.
