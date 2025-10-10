Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.2 комментария
Нефть подешевела на ожидании переизбытка предложения
Мировые цены на нефть снизились на ожидании переизбытка предложения
Мировые цены на нефть в пятницу начали опускаться на ожидании переизбытка предложения на рынке в связи со снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке и недавними решениями восьмерки ОПЕК+.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.54 снижалась на 0,31% – до 65,02 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 61,35 доллара, передает РИА «Новости».
Эксперты оценивают новости относительно геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования конфликта.
«На фоне договоренностей внимание переключено на ожидающемся переизбытке нефти, поскольку ОПЕК продолжает увеличивать добычу», – цитирует Reuters старшего сырьевого стратега ANZ Дэниела Хайнза.
Напомним, что в прошлое воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжири Казахстан – приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки относильно уровня октября.