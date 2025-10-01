Украинские и колумбийские наемники понесли большие потери в Судане

Tекст: Евгения Караваева

Украинские и колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования (СБР) Судана, понесли значительные потери в ходе боев на западе страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полковника суданской военной разведки Фатха аль-Сайида.

По его словам, «до настоящего времени нам удалось закончить подсчет убитых». О конкретном числе потерь пока не сообщается.

Ранее суданская армия уже заявляла, что среди мятежников, уничтоженных в засаде в столице региона Дарфур, были наемники с Украины и из Колумбии. Бои в Эль-Фашире продолжаются, ситуация в регионе остается напряженной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители города Эль-Фашер в Судане оказались вынуждены употреблять в пищу корм для ослов и верблюдов из-за продолжающегося голода на фоне конфликта.

В результате удара беспилотника по мечети во время предрассветной молитвы в Эль-Фашере погибли по меньшей мере 43 человека.