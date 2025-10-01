Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.5 комментариев
Украинские и колумбийские наемники понесли большие потери в Судане
В западном Судане в результате боев в Дарфуре убиты многочисленные украинские и колумбийские наемники, точное число жертв уточняется.
Украинские и колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования (СБР) Судана, понесли значительные потери в ходе боев на западе страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полковника суданской военной разведки Фатха аль-Сайида.
По его словам, «до настоящего времени нам удалось закончить подсчет убитых». О конкретном числе потерь пока не сообщается.
Ранее суданская армия уже заявляла, что среди мятежников, уничтоженных в засаде в столице региона Дарфур, были наемники с Украины и из Колумбии. Бои в Эль-Фашире продолжаются, ситуация в регионе остается напряженной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители города Эль-Фашер в Судане оказались вынуждены употреблять в пищу корм для ослов и верблюдов из-за продолжающегося голода на фоне конфликта.
В результате удара беспилотника по мечети во время предрассветной молитвы в Эль-Фашере погибли по меньшей мере 43 человека.