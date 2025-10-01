Фицо отменил поездку на саммит ЕС в Копенгаген из-за проблем со здоровьем

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что глава правительства принес извинения за невозможность присутствовать на саммите, подчеркнув вынужденный характер отмены поездки. По его словам, ухудшение самочувствия Фицо напрямую связано с последствиями прошлогоднего инцидента, передает ТАСС.

В мае Tvnoviny сообщил, что Фицо несколько раз за месяц отменил публичные мероприятия, в том числе участие в первомайских торжествах после пережитого покушения.

Напомним, нападение произошло 15 мая 2024 года, когда премьер, известный своей оппозицией к поставкам оружия на Украину, был ранен. Полиция задержала нападавшего, 71-летнего Юрая Цинтулу, на месте преступления. По данным МВД, Цинтула действовал из политических мотивов, выступал против политики правительства по отношению к Украине.

Дело было переквалифицировано на террористический акт, Цинтуле грозит пожизненное заключение. Судебные разбирательства продолжаются, так как он находится под стражей.