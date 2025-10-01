Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Фицо отменил поездку на саммит ЕС в Копенгаген из-за проблем со здоровьем
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не смог принять участие в неформальной встрече лидеров Евросоюза в Копенгагене из-за состояния здоровья, сообщил представитель аппарата правительства республики Александер Ковач.
Он подчеркнул, что глава правительства принес извинения за невозможность присутствовать на саммите, подчеркнув вынужденный характер отмены поездки. По его словам, ухудшение самочувствия Фицо напрямую связано с последствиями прошлогоднего инцидента, передает ТАСС.
В мае Tvnoviny сообщил, что Фицо несколько раз за месяц отменил публичные мероприятия, в том числе участие в первомайских торжествах после пережитого покушения.
Напомним, нападение произошло 15 мая 2024 года, когда премьер, известный своей оппозицией к поставкам оружия на Украину, был ранен. Полиция задержала нападавшего, 71-летнего Юрая Цинтулу, на месте преступления. По данным МВД, Цинтула действовал из политических мотивов, выступал против политики правительства по отношению к Украине.
Дело было переквалифицировано на террористический акт, Цинтуле грозит пожизненное заключение. Судебные разбирательства продолжаются, так как он находится под стражей.