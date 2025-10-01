В Новосибирске задержали пособника телефонных аферистов с Украины

В Новосибирске задержан пособник телефонных аферистов с Украины

Tекст: Мария Иванова

В Новосибирске задержан подозреваемый в пособничестве телефонным аферистам, действовавшим с территории Украины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, «подозреваемого в пособничестве телефонным аферистам, действовавшим с территории Украины, задержали мои коллеги из уголовного розыска УМВД России по Томской области». Операцию провели сотрудники МВД совместно с Росгвардией.

Полиция обнаружила и изъяла оборудование для маскировки международных звонков: GSM-шлюзы были размещены по трем адресам в Томске и еще шести квартирам, предназначенным для нелегальной деятельности. Молодой человек устроился на такую работу в интернете в апреле 2025 года и получал за услуги в среднем 60 тыс. рублей ежемесячно. С одного шлюза за сутки осуществлялось свыше 46 часов разговоров – все звонки поступали от аферистов на Украине.

В ходе обысков изъяты 29 GSM-шлюзов, 9 ноутбуков и другие предметы, имеющие значение для следствия. Оборудование использовалось при 41 эпизоде мошенничества по всей России. Материалы дела переданы следователю ОМВД по Октябрьскому району Томска.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье – до шести лет лишения свободы. Полицейские продолжают работу по выявлению соучастников и всех эпизодов преступной деятельности.

