Заслуженный артист Абдразаков: Во главе Абхазии хотелось бы видеть близкого с Россией человека

Оперный певец Абдразаков рассказал, каким должен быть новый лидер Абхазии

Абдразаков заявил, что ему, как уроженцу Башкирии, особенно приятно видеть глубокие корни дружбы между абхазским и российским народами. Он напомнил, что в прошлом году в Уфе была воздвигнута копия сухумской колоннады в знак вечной дружбы между Башкирией и Абхазией. Артист также отметил, что в годы Великой Отечественной войны многие бойцы из Башкирии и Абхазии сражались вместе против нацизма, а тысячи советских солдат лечились в Абхазии.

«В предстоящее время абхазскому народу предстоит сделать важный выбор, и для меня это тоже не безразлично. Во главе Абхазии хотелось бы видеть человека, который был бы близок с Россией, способствовал бы развитию нашей дружбы и поддерживал важные инициативы в культурной сфере», – сказал он.

По его словам, важно, чтобы лидер Абхазии добросовестно выполнял все дипломатические договоренности между нашими странами. «Как это неизменно и неукоснительно было со стороны лидера нашей страны в адрес братского народа Абхазии. Вместе – мы огромная сила, которая победит все невзгоды и временные сложности!» – добавил он.

Досрочные выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. Ранее проживающие в России граждане Абхазии попросили открыть дополнительные участки для голосования на выборах президента.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Центризбирком готов оперативно открыть дополнительные избирательные участки в российских городах, если соответствующий запрос поступит из ЦИК Абхазии. Кандидат в президенты Абхазии Олег Барциц поддержал открытие избирательных допучастков в России, назвав это решение правильным и справедливым.