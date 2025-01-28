ЦИК РФ объявил о готовности открыть в России допучастки на выборах президента Абхазии

Как заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, Центральная избирательная комиссия России получает большое количество обращений от граждан Абхазии об открытии дополнительных участков в российских городах: «Поскольку ситуация за последние годы резко изменилась и жителей Абхазии на территории России значительно больше, чем было прежде, они обратились к нам с просьбой организовать эти избирательные участки».



Россия, по словам Памфиловой, готова оперативно их создать, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение и внесет изменения в законодательство, сообщает РИА «Новости». Глава ЦИК отметила, что законодательство Абхазии требует решения об открытии участков за 30 дней до выборов.

Она выразила надежду на то, что парламент Абхазии внесет необходимые изменения: «Мы готовы всегда с большой доброжелательностью и оперативностью, с нашим опытом очень активно, очень оперативно организовать необходимые избирательные участки в том количестве, в котором требуется, чтобы все граждане Абхазии смогли проголосовать. Для того, чтобы это было осуществлено, важно, чтобы сейчас услышали озабоченность своих сограждан, своих земляков народные избранники Абхазии, которые образуют законодательное собрание республики, и приняли соответствующее изменение в закон, которое позволит открыть больше участков за более короткие сроки, чем это предусмотрено в законе».

По ее словам, ЦИК России имеет опыт в организации избирательных процессов и готов предоставить техническую поддержку коллегам из Абхазии. Взаимодействие с регионами позволит быстро и эффективно открыть новые участки. МИД России поддерживает данную инициативу.

На пост президента Абхазии претендуют пять кандидатов. Выборы назначены на 15 февраля. Пока же живущие в России граждане Абхазии смогут проголосовать только на участках в Москве и Черкесске. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему для этнических абхазов важно получить в России более широкие возможности для участия в голосовании.