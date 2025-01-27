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Абхазские избиратели попросили Сухум учесть размеры России
Проживающие в России граждане Абхазии попросили открыть дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии, которые пройдут в середине февраля. Сейчас им предлагается проголосовать только в Москве или Черкесске, куда многим избирателям добираться долго и дорого. Почему для этнических абхазов важно получить более широкие возможности для участия в голосовании?
В воскресенье представитель абхазской диаспоры в Москве Беслан Шакая заявил, что в России нужно открыть дополнительные избирательные участки для голосования на выборах президента Абхазии, которые состоятся 15 февраля. Сейчас абхазам предлагается проголосовать лишь на двух участках: в Москве или Черкесске.
По словам Шакая, в Турции также откроют один участок, а для России, где абхазов проживает гораздо больше, двух участков не хватит. «Это очевидная несправедливость, которая может помешать абхазам отдать свой голос в пользу понравившегося кандидата», – отметил он, предложив властям Абхазии открыть участки в Петербурге, Краснодаре, Ставрополе, Майкопе и Сочи. Идею поддержали абхазы в Петербурге, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае.
Напомним, за высший пост в Абхазии ведут борьбу несколько кандидатов: Бадра Гунба, вице-президент страны, Адгур Ардзинба, экс-министр экономики, глава оппозиционного «Абхазского народного движения», Роберт Аршба, экс-глава контрольной палаты, Олег Барциц, экс-торгпред Абхазии в РФ, и Адгур Хурхумал, глава «Черноморского банка развития».
Прежний президент Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним пост оставил и премьер Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял Гунба. Предыдущие президентские выборы в Абхазии прошли в марте 2020 года. Тогда Бжания победил Ардзинбу и экс-главу МВД Леонида Дзапшбу, набрав 56,5% голосов.
Интерес к выборам проявляют не только общественные организации абхазов в России, но и рядовые граждане Абхазии, проживающие в российских регионах.
«Безусловно, нужны дополнительные участки. Мы не можем попасть ни в Абхазию, ни в Москву, ни в Черкесск. В нашем селе несколько человек, которые не могут отдать свои голоса, но очень хотят. А со всего региона соберется внушительное количество избирателей», – рассказала Елена Тумбулиди, начальник отделения почты в Греческом, Ставропольский край. – «До Черкесска мне ехать 12 часов поездом, а до железнодорожного вокзала – еще 40 км. Даже если участок откроют в Ставрополе, это все равно далеко – около 100 км. Оптимально было бы открыть пункт для голосования в Минводах».
«Я люблю Абхазию и потому хочу голосовать. А Россия – это часть бывшего Советского Союза, это моя родина», – добавила собеседница.
«Важно учесть тот факт, что в России абхазы проживают в очень разных регионах, которые отдалены от той же Москвы. Но их голос не менее важен.
Это исторические выборы, каждый абхаз хочет в них участвовать. Мы доставим людей в Черкесск на своих машинах, но ресурсов не хватает», – говорит Гурам Шереметов, директор дома культуры аула Эльбурган, Карачаево-Черкессия. – «Нужно открыть участки в большинстве регионов РФ и уж точно – во всех крупных городах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов».
«Мы все хотим, чтобы Абхазия процветала, а значит, каждый должен внести свой общественно-политический вклад в будущее развитие», – объяснил он.
Как показывает опыт предыдущих избирательных кампаний, «желающих проголосовать всегда было много, но не у всех была такая возможность в силу определенных причин», добавляет этническая абхазка Дина Зарандия. Она родилась и выросла в Абхазии, но последние 10 лет живет и работает в Москве.
«Необходимо организовать условия для комфортного волеизъявления граждан с учетом того, что оно продлится один день.
Время на то, чтобы сделать это, еще имеется», – считает собеседница. – «Кроме того, увеличение числа избирательных участков положительно скажется на явке». В заключение Зарандия назвала укрепление стратегического партнерства между Сухумом и Москвой важным направлением внешней политики Абхазии, что также должно быть подтверждено на выборах.