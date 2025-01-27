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    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    4 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    14 комментариев
    27 января 2025, 15:04 • Новости дня

    Эксперт: Открытие в России дополнительных участков увеличит явку на выборах президента Абхазии

    Экс-помощница главы Абхазии Зарандия призвала Сухум расширить число избирательных участков в России

    Эксперт: Открытие в России дополнительных участков увеличит явку на выборах президента Абхазии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Опыт показывает, что проживающие в России граждане Абхазии заинтересованы в голосовании за президента своей страны. Именно поэтому участков для голосования в России должно стать как можно больше, сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Дина Зарандия, экс-помощница главы республики. Ранее в абхазской диаспоре призвали открыть в России больше избирательных участков.

    «В Москве и других городах живет, работает и учится много граждан Абхазии. На этом фоне открытие на территории России всего двух избирательных участков для проведения выборов президента республики – критически мало», – считает Дина Зарандия, начальник отдела делопроизводства ГБУ «Малый бизнес Москвы» Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

    В период с 2012-го по 2014 год Зарандия занимала пост помощницы президента Республики Абхазия Александра Анкваба. Она отметила важность назначенного на 15 февраля голосования и подчеркнула: «Необходимо организовать условия для комфортного волеизъявления граждан с учетом того, что оно продлится один день. Время на то, чтобы сделать это, еще имеется».

    «Как показывает практика предыдущих лет, желающих проголосовать всегда было много, но не у всех была такая возможность в силу определенных причин. Очень надеюсь, что в этом году проблема будет устранена. Кроме того, увеличение числа избирательных участков положительно скажется на явке», – сказала она. В заключение Зарандия назвала укрепление стратегического партнерства между Сухумом и Москвой важным направлением внешней политики Абхазии.

    Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, Роберт Аршба – экс-председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – экс-торговый представитель Абхазии в России, Бадра Гунба – вице-президент республики, Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».

    Известно, что абхазским ЦИК было принято решение об открытии в России только двух избирательных участков – в Карачаево-Черкесии и в Москве. «Непонятно, почему так мало», – задается вопросом эксперт Беслан Кобахия, которого цитирует Тelegram-канал «Ломовка».

    Представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая в разговоре с газетой ВЗГЛЯД обратил внимание, что для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции, «и в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка». Такую ситуацию он назвал «очевидной несправедливостью».

    По его мнению, необходимо увеличить число избирательных участков в России, «особенно в тех городах, где проживает большое число абхазов», – помимо Москвы это Черкесск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и Сочи.

    Напомним, прежний президент Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.

    25 января 2025, 07:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре

    Военные ликвидировали часть окруженных украинских солдат в Часовом Яре ДНР

    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили часть украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска уничтожили часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, передает ТАСС.

    «Часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», – заявил он. При этом Марочко отметил, что российские войска продолжают подавлять огневые точки противника и пресекать попытки украинских солдат вырваться из окружения.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    25 января 2025, 05:45 • Новости дня
    Власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова

    Правоохранители обратились к Латвии за содействием в деле против Смольянинова

    Власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера Артура Смольянинова за фейки об армии и возбуждение ненависти.

    Как сообщает РИА «Новости», российские правоохранительные органы обратились к государству, где, предположительно, находится актер Артур Смольянинов, с просьбой о правовой помощи в расследовании уголовного дела против него.

    Смольянинов обвиняется в возбуждении ненависти и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. В конце октября Басманный суд Москвы заочно арестовал актера. В случае его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны, он будет заключен под стражу. Также Смольянинов объявлен в международный розыск.

    Есть предположение, что актер находится в Латвии, так как недавно он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, заблокирована в России)  видеозапись с геотегом Юрмалы. Кроме того, он использовал геотеги из других городов Европы, включая Берлин и Ниццу. Также известно, что Смольянинов выступал с концертами в Париже и США.

    В январе 2023 года Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае этого же года — в перечень террористов и экстремистов.

    До этого сообщалось, что Смольянинов накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    25 января 2025, 09:29 • Новости дня
    В Кремле позицию Японии назвали очевидно недружественной

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

    Представитель Кремля заявил, что политика Японии по отношению к России остается откровенно недружественной, передает ТАСС.

    При этом Песков подчеркнул, что, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях, Россия открыта для обсуждения мирного договора с Японией.

    По его словам, любые шаги по восстановлению диалога и обсуждению мирного договора возможны, если Токио изменит свою текущую политическую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в программной речи перед парламентом озвучил намерение поддерживать Украину и усилять санкции против России. При этом он заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией.

    Москва выразила готовность рассматривать предложения Токио о возобновлении диалога при условии реальных шагов со стороны японских властей, отказа от антироссийской политики и действий во вред японскому народу.

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    26 января 2025, 16:30 • Новости дня
    В абхазской диаспоре призвали открыть в России больше избирательных участков на выборах президента Абхазии

    Представитель абхазской диаспоры: У граждан Абхазии в России могут возникнуть препятствия для голосования на выборах президента

    В абхазской диаспоре призвали открыть в России больше избирательных участков на выборах президента Абхазии
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для свободного волеизъявления абхазов, проживающих в России, на выборах президента Абхазии потребуется увеличение числа избирательных участков, сказал газете ВЗГЛЯД представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая. Сейчас в России планируется только два таких избирательных участков. Напомним, 15 февраля состоятся внеочередные выборы президента Абхазии.

    «Приближается 15 февраля – день выборов нового президента Абхазии. Сердце любого абхаза, где бы он ни проживал, не может быть равнодушно к судьбе своей Родины. Однако избирательная кампания в этот раз проходит совсем непросто. Для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции», – сказал Беслан Шакая, член правления Московской абхазской диаспоры, президент благотворительного фонда «Ашана».

    «И в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка! Это очевидная несправедливость, которая может помешать абхазам отдать свой голос в пользу понравившегося кандидата. Люди утратят возможность выразить собственное мнение», – отмечает он.

    «В связи с этим я обращаюсь к руководству Абхазии, а также к избирательной комиссии республики с просьбой от граждан Абхазии, проживающих на территории Российской Федерации: необходимо увеличить число избирательных участков в РФ, особенно в тех городах, где проживает большое число абхазов», – заявил собеседник. Помимо Москвы это Черкесск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и Сочи.

    «Учитывая важность этих выборов, их возможно судьбоносный характер, все граждане Абхазии, вне зависимости от того, где сейчас они находятся, должны получить возможность проголосовать на выборах президента республики», – заключил Шакая.

    Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение», Роберт Аршба – экс-председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – экс-торговый представитель Абхазии в РФ, Бадра Гунба – вице-президент республики, Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».

    Прежний президент Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.

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    27 января 2025, 05:52 • Новости дня
    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

    Моргенштерн объявлен в розыск по нарушению порядка деятельности иностранного агента

    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет объявил в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Адвокат артиста заявил, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.

    Следственный комитет объявил рэпера Алишера Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

    Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для объявления розыска, так как его доверитель не скрывается и его местонахождение известно: «Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял». Жорин отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на адвокатскую тайну.

    Рэпер более трех лет назад покинул Россию, а ранее ему предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст внес Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 года, указав на «осуществление политической деятельности» и получение более 29 млн рублей от компании Yoola Labs Ltd. из Израиля за политические посты.

    По материалам проверки прокуратуры Москвы в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, так как Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.


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    24 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ЕС заявил о новом пакете санкций против России

    Евросоюз обсудит 16-й пакет санкций и замороженные активы России 27 января

    Tекст: Евгения Караваева

    На заседании 27 января Евросоюз планирует обсудить 16-й пакет санкций против России и возможность использования ее замороженных активов для помощи Украине.

    Министры иностранных дел Евросоюза соберутся на заседание 27 января для обсуждения 16-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Одним из основных вопросов станет использование замороженных активов для поддержки Украины.

    Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что на заседании будет обсуждаться не только новый пакет санкций, но и продолжение дискуссии по поводу замороженных активов. По его словам, данный вопрос требует тщательного изучения возможных последствий и правовых аспектов.

    В предыдущих санкционных пакетах ЕС фокусировался на различных экономических и политических сферах, включая ограничения на экспорт и импорт, а также персональные санкции против российских чиновников и бизнесменов. Новый пакет может включать дополнительные меры в этих областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с продлением антироссийских санкций Евросоюза осложнилась из-за позиции Венгрии, которая выступает против автоматического продления ограничительных мер. Но ЕС разрабатывает план по сохранению санкций против России, прибегая к указу короля Бельгии, чтобы обойти возможное вето Венгрии на их продление.

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    25 января 2025, 01:55 • Новости дня
    В России ужесточили правила получения вида на жительство для иностранцев

    В России ужесточили получение РВП и ВНЖ для борьбы с фиктивными браками

    Tекст: Максим Попов

    С 25 января в России ужесточены условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительства, чтобы предотвратить фиктивные браки с мигрантами.

    В России вступили в силу новые законодательные изменения, которые ужесточают условия получения разрешений на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) для иностранных граждан, сообщило ТАСС. Новые правила направлены на предотвращение фиктивных браков и отцовства в целях получения миграционных статусов.

    Теперь иностранные граждане смогут получить РВП вне квоты по браку с гражданином России только в том случае, если брак длится не менее трех лет или у них есть общий ребенок. Ранее срок нахождения в браке для упрощенного получения РВП не был установлен. В случае расторжения брака, признания его недействительным, лишения родительских прав, аннулирования записи о рождении ребенка РВП может быть признано недействительным.

    Для получения ВНЖ в упрощенном порядке, если ребенок рожден или усыновлен в браке с гражданином России, также вводятся новые условия. Если брак не зарегистрирован, необходимо судебное подтверждение совместного проживания и участия в воспитании ребенка на протяжении не менее трех лет. В случае признания брака недействительным или его расторжения, миграционный статус может быть аннулирован, включая решения, принятые до 25 января 2025 года.

    Кроме того, новые правила продлевают до одного года обыкновенную частную визу для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ, в рамках обеспечения права на воссоединение с семьей. При этом изменения не затрагивают граждан Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины, а также участников госпрограммы по переселению соотечественников.

    До этого сообщалось, что с 5 февраля в России заработает открытый электронный реестр, позволяющий работодателям проверять легальность нахождения иностранных граждан в стране.

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    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта

    Эксперт Рожин рассказал, чего Зеленский ждет от нового командующего группировкой «Хортица» Драпатого

    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта
    @ кадр из видео

    Tекст: Роман Крецул

    Офис Владимира Зеленского поставил перед генералом Михаилом Драпатым задачу остановить активное отступление украинских войск, начавшееся после утраты Великой Новоселки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. По его словам, украинское руководство рассчитывает на успехи военачальника. Ранее Зеленский назначил генерала командующим группировкой войск «Хортица».

    «Михаил Драпатый имеет на Украине репутацию человека, который тушит «пожары» на фронте. Ранее он пытался стабилизировать фронт в Харьковской области, потом предпринимал попытки атаковать в районе Глубокого. Сейчас его назначили командовать оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», которая отступает в районе Великой Новоселки», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    После потери украинскими войсками Великой Новоселки Южно-Донецкое направление у ВСУ посыпалось. Прежнее командование, очевидно, не справлялось со своей задачей стабилизации обстановки, отметил эксперт. Главная цель Драпатого – остановить отступление украинских войск.

    «Фронт постоянно прогибается, ВСУ потеряли важный логистический узел. Можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск в направлении границ Запорожской и Днепропетровской областей. ВС РФ способны ударить на запад, северо-запад, север», – перечислил Рожин.

    Украинское руководство рассчитывает, что Драпатый справится с задачей, полагает собеседник. Однако сможет ли он замедлить продвижение российских войск, будет зависеть от того, какие ресурсы ему предоставят. «Группировка в ее нынешнем состоянии недостаточна. Если противник введет в бой пять-шесть свежих бригад, тогда он сможет где-то на время замедлить наше наступление. Но резервы надо откуда-то брать, а их на все не хватает», – заключил аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донбассе. «Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее многочисленной частью наших вооруженных сил», – заявил Зеленский.

    26 января Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили возможность прямого наступления широким фронтом на запад. Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, российские войска смогут быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области.

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    27 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе сражений за Великую Новоселку танковый экипаж Т-72 продолжил выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировал раненого солдата под обстрелом.

    О подвиге танкистов рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср, передает радио Sputnik. По его словам, экипаж танка, несмотря на прямое попадание в машину, продолжал выполнять свою задачу, что позволило штурмовым подразделениям прорвать оборону противника.

    Кроме того, танкистам удалось эвакуировать раненого солдата, находясь под постоянными атаками. Несмотря на потерю танка в боях, члены экипажа готовы продолжать участие в выполнении боевых задач, отметил военкор.

    Водитель-механик с позывным «Метель» выразил сожаление о потерянной машине, в которой он проездил полтора года, но настроен решительно: «Танк жалко, я в нем полтора года проездил. Очень обидно, но ничего, мы отомстим».

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Кроме того, сообщалось, что российский танк, выполнявший боевую задачу на краснолиманском фронте, успешно избежал уничтожения после атаки дронов-камикадзе ВСУ, используя резиновые покрытия и маневры.

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    24 января 2025, 17:42 • Новости дня
    МИД предложил сделать российские военные базы в Сирии гуманитарными хабами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выразила готовность к диалогу с Сирией о временном использовании своих военных баз в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

    В российском министерстве иностранных дел отметили, что эти базы могут временно выполнять роль гуманитарных хабов, чтобы помочь в удовлетворении острой потребности в гуманитарной помощи для населения Сирийской Арабской Республики (САР), передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что Россия стремится использовать накопленный опыт двустороннего сотрудничества для конструктивного диалога по всем аспектам российско-сирийских отношений.

    Ранее сообщалось, что новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны

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    25 января 2025, 04:34 • Новости дня
    ВСУ активизировали контратаки в Харьковской области

    Марочко сообщил об усилении контратак ВСУ в районе Зеленого Гая на Украине

    ВСУ активизировали контратаки в Харьковской области
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ активизировали контратаки в районе Зеленого Гая Харьковской области, пытаясь использовать тактику изматывания российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ проводят активные боевые действия, которые особенно заметны на харьковском и купянском направлениях, передает ТАСС.

    «Противник сейчас пытается бить по нашим передовым порядкам, пытается использовать тактику изматывания», – приводит агентство слова Марочко.

    До этого сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Двуречной, оттеснив ВСУ и увеличив серую зону до пяти гектаров.

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    26 января 2025, 01:56 • Новости дня
    Пожары в трех зданиях Краснодара успешно потушены

    В центре Краснодара потушили пожары в трех зданиях, эвакуировали более 100 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В трех зданиях в центре Краснодара возникли пожары, которые были успешно ликвидированы, эвакуированы более 100 человек, о пострадавших не сообщается.

    В центре Краснодара произошли пожары в трех зданиях, сообщает ТАСС. Первое возгорание было зафиксировано в 22:27 по московскому времени в ресторане «МясоLove» на улице Красная. Вскоре, в 22:51, стало известно о пожаре в ресторане на улице Северная. Последнее возгорание произошло в 23:36 на улице Красная.

    Согласно информации, предоставленной муниципальным центром управления городом, пожары были ликвидированы без пострадавших. В результате инцидента эвакуировали более 100 человек. На данный момент причины возгораний не установлены, и информация о них не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. В Кисловодске загорелся обувной цех, и, как сообщил мэр Евгений Моисеев, пламя перешло на жилые дома. В общежитии Шадринска Курганской области произошел пожар, в результате которого удалось спасти 51 человека, в том числе 15 детей, но одна женщина получила травмы.

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    25 января 2025, 03:44 • Новости дня
    США допустили использование российских активов для поддержки Украины

    США допустили использование российских активов для поддержки Украины

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок американского оружия Украине, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

    Келлог сообщил, что данный вопрос активно обсуждается в администрации, и президент США будет иметь возможность выбрать из нескольких предложенных вариантов, передает ТАСС.

    «Эта тема постоянно находится в центре внимания. Она всегда присутствует в нашей работе, поскольку мы стремимся предложить президенту США различные варианты для рассмотрения. Мы уже неоднократно обсуждали возможность использования замороженных российских активов для приобретения американского оружия», – цитирует агентство слова Келлога.

    Спецпосланник отметил, что предложенный подход не является единственным решением всех проблем, связанных с конфликтом в Украине, но заслуживает внимания. Он добавил, что это лишь один из аспектов, которые будут представлены на рассмотрение президента США.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    25 января 2025, 05:31 • Новости дня
    При пожаре в частном доме в Новосибирске погибли три человека

    Tекст: Максим Попов

    В Новосибирске в ночь на субботу произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли три человека, включая ребенка, сообщили в региональном МЧС.

    Частный бревенчатый дом в Новосибирске загорелся в ночь на субботу. На момент возгорания в доме находилась семейная пара, их дочь и внучка, передает ТАСС. По словам соседей, семейная пара проживала в доме постоянно, а родственники приехали в гости накануне.

    Через шесть минут после сообщения о пожаре на место происшествия прибыл первый пожарный расчет. Дом уже полностью охватил открытый огонь. Спасателям удалось ликвидировать пламя за час и предупредить его распространение на соседние строения. Однако в процессе тушения произошло обрушение веранды и перекрытий дома. Площадь пожара достигла 120 кв. метров.

    При разборе обгоревших конструкций пожарные обнаружили тела двух взрослых и ребенка. Хозяина дома госпитализировали в ожоговый центр с тяжелыми травмами. Родственникам и соседям погибших оказали медицинскую помощь. .

    В настоящее время причины возгорания и обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа.

    Ранее сообщалось, что на пожаре в Курской области погибли двое детей.

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