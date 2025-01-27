Эксперт: Открытие в России дополнительных участков увеличит явку на выборах президента Абхазии

Экс-помощница главы Абхазии Зарандия призвала Сухум расширить число избирательных участков в России

Tекст: Олег Исайченко

«В Москве и других городах живет, работает и учится много граждан Абхазии. На этом фоне открытие на территории России всего двух избирательных участков для проведения выборов президента республики – критически мало», – считает Дина Зарандия, начальник отдела делопроизводства ГБУ «Малый бизнес Москвы» Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В период с 2012-го по 2014 год Зарандия занимала пост помощницы президента Республики Абхазия Александра Анкваба. Она отметила важность назначенного на 15 февраля голосования и подчеркнула: «Необходимо организовать условия для комфортного волеизъявления граждан с учетом того, что оно продлится один день. Время на то, чтобы сделать это, еще имеется».

«Как показывает практика предыдущих лет, желающих проголосовать всегда было много, но не у всех была такая возможность в силу определенных причин. Очень надеюсь, что в этом году проблема будет устранена. Кроме того, увеличение числа избирательных участков положительно скажется на явке», – сказала она. В заключение Зарандия назвала укрепление стратегического партнерства между Сухумом и Москвой важным направлением внешней политики Абхазии.

Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, Роберт Аршба – экс-председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – экс-торговый представитель Абхазии в России, Бадра Гунба – вице-президент республики, Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».

Известно, что абхазским ЦИК было принято решение об открытии в России только двух избирательных участков – в Карачаево-Черкесии и в Москве. «Непонятно, почему так мало», – задается вопросом эксперт Беслан Кобахия, которого цитирует Тelegram-канал «Ломовка».

Представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая в разговоре с газетой ВЗГЛЯД обратил внимание, что для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции, «и в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка». Такую ситуацию он назвал «очевидной несправедливостью».

По его мнению, необходимо увеличить число избирательных участков в России, «особенно в тех городах, где проживает большое число абхазов», – помимо Москвы это Черкесск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и Сочи.

Напомним, прежний президент Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.