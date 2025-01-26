В абхазской диаспоре призвали открыть в России больше избирательных участков на выборах президента Абхазии

Представитель абхазской диаспоры: У граждан Абхазии в России могут возникнуть препятствия для голосования на выборах президента

Tекст: Олег Исайченко

«Приближается 15 февраля – день выборов нового президента Абхазии. Сердце любого абхаза, где бы он ни проживал, не может быть равнодушно к судьбе своей Родины. Однако избирательная кампания в этот раз проходит совсем непросто. Для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции», – сказал Беслан Шакая, член правления Московской абхазской диаспоры, президент благотворительного фонда «Ашана».

«И в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка! Это очевидная несправедливость, которая может помешать абхазам отдать свой голос в пользу понравившегося кандидата. Люди утратят возможность выразить собственное мнение», – отмечает он.

«В связи с этим я обращаюсь к руководству Абхазии, а также к избирательной комиссии республики с просьбой от граждан Абхазии, проживающих на территории Российской Федерации: необходимо увеличить число избирательных участков в РФ, особенно в тех городах, где проживает большое число абхазов», – заявил собеседник. Помимо Москвы это Черкесск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и Сочи.

«Учитывая важность этих выборов, их возможно судьбоносный характер, все граждане Абхазии, вне зависимости от того, где сейчас они находятся, должны получить возможность проголосовать на выборах президента республики», – заключил Шакая.

Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение», Роберт Аршба – экс-председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – экс-торговый представитель Абхазии в РФ, Бадра Гунба – вице-президент республики, Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».

Прежний президент Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.