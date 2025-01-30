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    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    15 комментариев
    30 января 2025, 06:07 • Новости дня

    Британский кандидат в послы США признал ошибку критики Трампа

    Британский кандидат в послы США Питер Мандельсон назвал ошибочной свою критику Трампа в 2019 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат на пост посла Великобритании в США, Питер Мандельсон, признал ошибку своей критики в адрес Дональда Трампа в 2019 году, когда назвал его «почти что расистом».

    Как сообщает ТАСС, Питер Мандельсон, предложенный премьер-министром Великобритании Киром Стармером на должность посла в США, назвал свои прежние критические высказывания о Дональде Трампе ошибочными. Мандельсон, влиятельный член Лейбористской партии, об этом заявил в интервью телеканалу Fox News.

    В 2019 году он подверг критике Трампа, называя его «почти что расистом» и обвиняя в неуважении к британскому правительству. Теперь же политик считает свои заявления необдуманными и признает изменения в своем отношении к бывшему президенту США. Он отметил, что впечатлен динамичностью и энергией, с которой Трамп подошел к своим обязанностям.

    По данным Financial Times, Мандельсон получил агреман на назначение послом, хотя официального подтверждения этой информации еще нет. Ранее британские СМИ предполагали, что назначение может быть заблокировано из-за его связей с китайскими компаниями через консалтинговую фирму Global Counsel.

    Карен Пирс пока остается главой британской дипмиссии в Вашингтоне. Назначение Мандельсона на эту должность станет исключительным случаем, когда послом станет политик, а не профессиональный дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская журналистка Диана Панченко резко отреагировала на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о необходимости союзников в противостоянии с Москвой и Пекином. Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что либеральному телеканалу MSNBC может грозить закрытие из-за падения рейтингов ведущей Рейчел Мэддоу, что, по его мнению, свидетельствует о близости канала к «смерти». Трамп также потребовал от Епископальной церкви и служительницы извинений за увещевания о мигрантах и ЛГБТ на церковной службе в Вашингтоне, которую он назвал политизированной и скучной.

    29 января 2025, 18:01 • Новости дня
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У уничтоженных предполагаемых украинских военнослужащих в Часовом Яре обнаружили флаги Соединенных Штатов, заявил командир 2-го мотострелкового батальона (МСБ ТРО) 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО Зелимхан Батукаев (группа Шустрого спецназа «Ахмат»).

    «Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного убитого противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», – сказал Батукаев ТАСС.

    Батукаев также отметил, что подобная ситуация была замечена и в Артемовске, где большинство убитых противников были наемниками. По словам комбата, на юго-востоке города трое военных ВСУ сдались в плен. Они не понимают, за что воюют, отметил он.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. В ходе зачистки бункера в Часовом Яре, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак.

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    29 января 2025, 10:15 • Новости дня
    Жители Гренландии высказались о присоединении к США

    Подавляющее большинство гренландцев высказались против вхождения в состав США

    Жители Гренландии высказались о присоединении к США
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможной поддержке идеи со стороны острова, следует из опроса компании Verian по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

    Согласно опросу, 85% населения Гренландии не желают присоединения к Соединенным Штатам. Всего 6% гренландцев отдали бы предпочтение США перед Данией, а 9% остаются неопределившимися, передает Bloomberg.

    Лидеры Гренландии, включая премьер-министра Муте Б. Эгеде, стремятся к независимости.

    «Мы не хотим быть ни датчанами, ни американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами», – заявил премьер-министр.

    Между тем Дания стремится поддерживать единство с европейскими союзниками, избегая конфликта с Трампом. Премьер-министр Мэтте Фредериксен проводит встречи в Берлине и Париже для укрепления поддержки.

    Опрос, включавший 497 интервью, был проведен в интернете с 22 по 26 января и включал выборку гренландских граждан старше восемнадцати лет. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта.

    Ранее сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. В воскресенье бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова.

    Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    29 января 2025, 10:59 • Новости дня
    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию

    Bloomberg: США и ЕС договорились усилить давление на Россию для мира на Украине

    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине, сообщает Bloomberg.

    США и Европейский союз решили продолжать оказывать максимальное давление на Россию. Агентство сообщило, что Рубио и Каллас договорились, что США и ЕС продолжат «давить» на Россию. Они считают, что такие действия помогут достичь более «справедливого и устойчивого мира» на Украине, передает RT.

    Помимо вопросов, связанных с Россией, стороны обсудили возможности укрепления сотрудничества между ЕС и США. В центре внимания оказались общие приоритеты во внешней политике и вызовы, исходящие от Китая. Источник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что стороны были единодушны в оценке необходимости координации действий для достижения мира.

    На фоне усиливающихся геополитических вызовов Каллас и Рубио подчеркнули важность альянса ЕС и США, что может стать ключом к эффективному противодействию глобальным угрозам и способствовать решению текущих международных проблем.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России в целях сохранения своих позиций и давления.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    29 января 2025, 18:44 • Новости дня
    Индейцы стали жертвами антииммигрантских рейдов Трампа

    Axios: Индейцы подверглись преследованиям во время антииммигрантских рейдов в США

    Индейцы стали жертвами антииммигрантских рейдов Трампа
    @ Miguel Juarez Lugo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индейские племена сообщили о преследованиях их членов федеральными агентами во время рейдов, связанных с антииммигрантской политикой администрации президента США Дональда Трампа.

    Как пишет Axios, представители некоторых индейских племен заявили о случаях, когда члены их общин подвергались преследованиям со стороны федеральных агентов по иммиграции. Навахо, одно из крупнейших индейских племен США, заявило, что их члены подвергались допросам со стороны сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Аризоне и Нью-Мексико. Президент навахо Буу Нигрен сообщил о множестве жалоб от граждан на действия федеральных агентов, которые целенаправленно искали нелегальных иммигрантов. Он призвал членов племени всегда иметь при себе удостоверения личности, выданные штатом, такие как водительские права или сертификат о принадлежности к коренному населению, чтобы избежать подобных ситуаций.

    Племя апачей мескалеро в Нью-Мексико также сообщило, что на прошлой неделе к одному из членов племени на испанском языке обратились агенты ICE и попросили предъявить удостоверение личности, хотя индеец свободно говорил по-английски. Племя сиссетон вахпетон ойате из резервации Лейк-Траверс в Южной Дакоте заявило, что временно отменяет все сборы за выдачу или замену удостоверений личности на фоне обеспокоенности членов племени столкновениями с ICE.

    Южное племя пайютов Сан-Хуан, земли которого находятся на границе Юты и Аризоны, рекомендовало своим гражданам регистрировать встречи с ICE, требовать значки агентов, держать двери закрытыми и требовать ордер, если агенты подошли к дому. Племя Монтаны тоже выпустило ряд инструкций, призывающих своих членов хранить молчание, иметь при себе удостоверение личности.

    При этом издание отмечает, что для федеральных агентов практика проведения операций по борьбе с наркотиками или нелегальной миграцией на индейских землях является обычным делом – еще со времен администрации Обамы американские агенты активно преследуют контрабандистов, использующих закрытые территории племен для преступной деятельности.

    Напомним, Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища. Также администрация приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в четырех странах Латинской Америки, способствовавших въезду мигрантов в США.

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    29 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом приостановку помощи на три месяца, заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

    По его словам, Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным пакетам, передает РИА «Новости».

    Коваленко заверил, что распространенная в медиа информация об остановке военной помощи не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине почти 90% СМИ зависели от западных грантов, что вызывало опасения по поводу возможной монополизации медиапространства на фоне заморозки американской помощи на три месяца, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

    Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.

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    29 января 2025, 23:56 • Новости дня
    В ряде штатов США возник дефицит яиц

    В США выросли цены на яйца из-за птичьего гриппа и транспортных проблем

    Tекст: Денис Тельманов

    Цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы. Ожидается, что в 2025 году яйца подорожают еще на 20% по прогнозам USDA.

    Как передает CBS News, покупатели в Массачусетсе и Лас-Вегасе сталкиваются с ограничениями на покупку яиц и пустыми полками в магазинах. Помимо этого, цены на яйца достигли рекордных значений из-за вспышек птичьего гриппа, который продолжает уничтожать птицеводческие фермы по всей стране.

    Владелец ресторана Montague Diner в Нью-Йорке Кип Грин рассказал, что яйца составляют до половины меню заведения. Несмотря на сложности, связанные с ростом цен, ресторан старается не повышать цены для своих клиентов, находя способы оптимизации расходов.

    Согласно федеральным данным, средняя стоимость дюжины яиц в декабре 2024 года составила 4,15 доллара, что на 60% больше, чем годом ранее. По прогнозам USDA, в 2025 году цены на яйца могут увеличиться еще на 20%.

    Причиной роста цен и дефицита яиц стал птичий грипп H5N1, который уничтожает миллионы кур. Только в декабре прошлого года погибло более 13 млн птиц. На фоне эпидемии еще более ощутимую нехватку яиц вызывает дефицит водителей грузовиков, что увеличивает расходы на доставку яиц в магазины.

    Эксперт Рикки Волп из Калифорнийского политехнического университета отметил, что вспышки птичьего гриппа продолжаются в США уже около полутора лет.

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    29 января 2025, 14:49 • Новости дня
    На Украине раскритиковали экс-посла США за слова о России

    Украинская журналистка Панченко раскритиковала экс-посла США Макфола за слова о России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Диана Панченко резко отреагировала на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о необходимости союзников в противостоянии с Москвой и Пекином.

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) критику в адрес бывшего посла США в России Майкла Макфола, передает РИА «Новости».

    Панченко выразила недовольство словами Макфола о том, что Соединенные Штаты нуждаются в союзниках в противостоянии с Пекином и Москвой.

    Она заявила, что США жертвуют жизнями украинцев ради своих геополитических целей.

    «Для этого вы ведете войну с Россией жизнями наших граждан?» – задала Панченко риторический вопрос, выражая возмущение ситуацией.

    Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил бывшему президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

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    29 января 2025, 09:27 • Новости дня
    Новый глава Пентагона отозвал охрану и допуск к секретной информации у генерала Милли

    Новый глава Пентагона Хегсет отозвал у генерала Милли допуск к секретной информации и охрану

    Tекст: Вера Басилая

    Новый глава Пентагона Пит Хегсет отозвал у генерала Марка Милли доступ к секретной информации и личную охрану на фоне расследования его действий, заявил официальный представитель Пентагона Джон Уллиот.

    Новый глава Пентагона Пит Хегсет принял решение отозвать у генерала Марка Милли, бывшего главы объединенного комитета начальников штабов, доступ к секретной информации и разрешение на личную охрану. По словам Уллиота, у Милли временно отозвали охрану и доступ к секретной информации, поскольку в отношении него проводится расследование, передает РИА «Новости».

    Джон Уллиот пояснил, что расследование, инициированное Хегсетом, будет проведено главным инспектором Пентагона, чтобы выяснить обстоятельства и факты, связанные с поведением генерала Милли. Итоги этого расследования помогут главе Пентагона Хегсету принять решение о возможном пересмотре воинского звания Милли.

    В июле 2024 года издание Politico сообщало, что команда Дональда Трампа, в случае его победы на выборах президента США, намерена начать расследование против ряда высокопоставленных чиновников, включая генерала Милли.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу комитета начальников штабов Марка Милли.

    Также сообщалось, что Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая Марка Милли и Энтони Фаучи.

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    30 января 2025, 03:09 • Новости дня
    Трамп поручил подготовить Гуантанамо для содержания до 30 тыс. мигрантов

    Дональд Трамп разработал указ о размещении до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тысяч нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается подписать указ о временном размещении до 30 тыс. нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе. Как сообщает ТАСС, такое заявление Трамп сделал во время выступления в Белом доме. Он уточнил, что места в Гуантанамо предназначены для содержания наиболее опасных преступников, которые, по его словам, угрожают безопасности американцев.

    Трамп отметил, что многие из этих мигрантов настолько опасны, что их нельзя доверить другим странам. «Так что мы пошлем их в Гуантанамо. Это место, откуда трудно выбраться», – заявил он. Президент также подписал законопроект, получивший название по имени Лейкен Райли, американки, убитой нелегальным мигрантом в 2024 году. Закон позволяет задерживать и депортировать нелегальных мигрантов, обвиняемых в преступлениях, до решения суда.

    Планы Трампа вызвали резкую реакцию на Кубе. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал их актом жестокости, а министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья подчеркнул, что Гуантанамо – это территория Кубы, незаконно оккупированная США. Кубинские власти оценивают инициативу Трампа как нарушение прав человека и международного права.

    Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году и с тех пор вызывает критику со стороны правозащитников из-за правового вакуума, в котором оказываются заключенные. При Бараке Обаме был издан указ о ее закрытии, но он так и не был исполнен. Сейчас Гуантанамо снова становится предметом международных споров из-за планов администрации Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U в связи с новым указом президента Дональда Трампа, требующим всесторонней оценки условий программы. Администрация президента США Дональда Трампа дала указание увеличить число задерживаемых мигрантов до полутора тыс. в день, акцентируя внимание на тех, кто подозревается в преступлениях. МИД Колумбии объявил о снятии напряженности в отношениях с США, которая возникла после запрета на посадку самолетов с депортированными колумбийцами.

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    29 января 2025, 08:22 • Новости дня
    Трамп «поздравил» с плохими рейтингами американского журналиста Акосту

    Трамп назвал журналиста Джима Акосту нечестным репортером и «поздравил» с плохими рейтингами

    Трамп «поздравил» с плохими рейтингами американского журналиста Акосту
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал журналиста CNN Джима Акосту худшим репортером и обрадовался его переводом на менее популярное время из-за низких рейтингов.

    В своем посте Трамп выразил удовлетворение проблемами с рейтингами Акосты, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Акосту перевели на менее престижное время трансляции из-за его низкой популярности и отсутствия таланта.

    «Джим – капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался», – написал американский президент.

    Напомним, Трамп еще в период первого правления часто конфликтовал с журналистами, включая продемократический канал CNN, который он называл «фейковым» и даже предлагал его закрыть, что вызывало резкую реакцию многих СМИ и политиков.

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    29 января 2025, 22:22 • Новости дня
    NYP: Трамп намерен выдворить иностранных участников антиизраильских акций в США
    NYP: Трамп намерен выдворить иностранных участников антиизраильских акций в США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Трамп планирует подписать указ по депортации активистов, принимавших участие в антиизраильских протестах. Это коснется и иностранных студентов, имеющих образовательные визы.

    По данным NYP, указ, направленный на борьбу с антисемитизмом, должен быть подписан в ближайшее время. Согласно документу, федеральные органы должны определить меры для противодействия антисемитизму, включая депортацию активистов, нарушивших законы. Органы обязаны представить свои рекомендации в течение 60 дней.

    Указ предусматривает, что Министерство юстиции займется расследованием антиизраильских акций, фактов антисемитскиз угроз и граффити в поддержку ХАМАС, в том числе в студенческих городках. Документ требует депортации иностранных граждан, включая иностранных студентов, участвовавших в антисемитских протестах.

    В 2023 году ректор Пенсильванского университета ушла с должности из-за антисемитизма.

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    29 января 2025, 14:25 • Новости дня
    NYT: Трамп смягчил ограничения на помощь другим странам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания, пишет New York Times (NYT).

    Как пишет NYT, в документе, составленном госсекретарем США Марко Рубио, говорится о частичном отступлении от указа с целью продолжения предоставления помощи в жизненно важных сферах, передает РИА «Новости».

    Изменения касаются программ гуманитарной помощи, связанных с медицинскими услугами, обеспечением населения питанием и достижением базового уровня жизни. Однако, как отмечается в публикации, указ не предусматривает исключений для программ, связанных с абортами и вопросами «разнообразия, равенства и инклюзивности».

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

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    29 января 2025, 23:45 • Новости дня
    ЕС заявил о намерении поддержать Данию против угроз присоединения Гренландии к США

    Глава Евросовета заявил о защите целостности Дании от претензий США на Гренландию

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выразил намерение защищать территориальную целостность Дании после угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Америке, что вызвало обеспокоенность в ЕС.

    Евросоюз выразил готовность защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, передает ТАСС. Глава Европейского совета Антониу Кошта в интервью телеканалу Euronews подчеркнул, что вопрос суверенитета и стабильности границ Дании является крайне важным для ЕС.

    «Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ, для нас, безусловно, – вопрос первостепенной важности», – сказал он

    Кошта добавил, что Евросоюз стремится поддерживать хорошие отношения с США и выразил уверенность в возможности конструктивного диалога с Дональдом Трампом.

    В начале января Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США и пригрозил ввести высокие торговые пошлины против Дании, если она не откажется от острова. Ранее, во время первого президентского срока, он уже предлагал купить Гренландию, на что датские и гренландские власти ответили отказом.

    Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году США и Дания подписали Договор о защите Гренландии, согласно которому Америке предоставлены военные базы на острове, включая космическую базу Питуффик, выполняющую стратегические оборонные задачи.

    Бэкграунд (628 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США. Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС для защиты от натиска Дональда Трампа. Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США.

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    29 января 2025, 08:41 • Новости дня
    В США чиновникам предложили крупные выплаты за увольнение

    Чиновникам США предложили компенсацию в виде зарплаты за восемь месяцев при увольнении

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти предложили федеральным чиновникам выплаты за восемь месяцев при условии увольнения до 6 февраля, чтобы стимулировать их возвращение в офисы.

    Как передает портал Axios, власти США предложили чиновникам федерального правительства компенсацию в размере восьми месячных зарплат в случае их добровольного увольнения. Это предложение касается тех, кто ранее получил указание вернуться на работу в офисы после удаленной работы. Предполагается, что заявление об увольнении должно быть подано до 6 февраля, чтобы получить все полагающиеся выплаты до 30 сентября, передает ТАСС.

    Высокопоставленный чиновник в администрации США заявил порталу, что лишь 6% федеральных служащих работают в офисах полный рабочий день спустя пять лет после начала пандемии COVID-19, что считает неприемлемым. По его словам, Белый дом ожидает, что от 5 до 10% федеральных служащих примут это предложение, что потенциально касается сотен тысяч человек.

    По информации Axios, эта мера не распространяется на служащих почты, сотрудников служб иммиграционного контроля и спецслужб, а также военнослужащих. Правительство рассчитывает, что такая схема позволит сэкономить налогоплательщикам до 100 млрд долларов в год.

    Кроме того, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от всех федеральных служащих незамедлительно вернуться в офисы. Он также заморозил набор новых служащих в федеральные ведомства, чтобы усилить контроль над кадровой политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск с полной оплатой около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам. Украинские чиновники могут лишиться зарплаты из-за приостановки программы помощи Госдепартамента США, сообщило Associated Press.

    Первые указы президента США Дональда Трампа привели к хаосу и частичной парализации работы министерств и ведомств, особенно в сферах здравоохранения и социальных вопросов, пишет The Wall Street Journal.

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    30 января 2025, 02:31 • Новости дня
    США приостановили выделение 50 млн долларов на презервативы для ХАМАС

    Трамп заявил о приостановке 50 млн долларов на презервативы для ХАМАС из-за бомб

    Tекст: Денис Тельманов

    США прекратили выделение 50 млн долларов на закупку презервативов для ХАМАС, которые, как утверждается, использовались для изготовления бомб.

    США приостановили выделение 50 млн долларов, предназначенных для закупки презервативов для движения ХАМАС, передает РИА «Новости». По словам президента США Дональда Трампа, эти средства использовались для изготовления бомб. Трамп отметил, что это открытие привело к немедленной блокировке отправки денег в Газу.

    «В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», – заявил Трамп во время выступления из Белого дома.

    Кроме того, США приостановили выделение 45 млн долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме (Бирме). Президент Трамп назвал эту сумму чрезмерной и выразил сомнения в целевом использовании таких стипендий.

    Ранее Белый дом сообщил о подписании Трампом указа о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике США. Это решение привело к приостановке деятельности гуманитарных организаций в ряде уязвимых стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления США о заморозке финансирования программ федеральной помощи не отменило все ограничения, а устранило путаницу, возникшую после исков, сообщили в Белом доме.

    Администрация президента США Дональда Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания, пишет The New York Times.

    Почти 90% украинских СМИ зависели от западных грантов, что станет критически заметно после трехмесячной заморозки американской помощи, и вызывает опасения из-за возможной монополизации медиапространства на Украине, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

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