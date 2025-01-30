Британский кандидат в послы США признал ошибку критики Трампа

Британский кандидат в послы США Питер Мандельсон назвал ошибочной свою критику Трампа в 2019 году

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Питер Мандельсон, предложенный премьер-министром Великобритании Киром Стармером на должность посла в США, назвал свои прежние критические высказывания о Дональде Трампе ошибочными. Мандельсон, влиятельный член Лейбористской партии, об этом заявил в интервью телеканалу Fox News.



В 2019 году он подверг критике Трампа, называя его «почти что расистом» и обвиняя в неуважении к британскому правительству. Теперь же политик считает свои заявления необдуманными и признает изменения в своем отношении к бывшему президенту США. Он отметил, что впечатлен динамичностью и энергией, с которой Трамп подошел к своим обязанностям.

По данным Financial Times, Мандельсон получил агреман на назначение послом, хотя официального подтверждения этой информации еще нет. Ранее британские СМИ предполагали, что назначение может быть заблокировано из-за его связей с китайскими компаниями через консалтинговую фирму Global Counsel.

Карен Пирс пока остается главой британской дипмиссии в Вашингтоне. Назначение Мандельсона на эту должность станет исключительным случаем, когда послом станет политик, а не профессиональный дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская журналистка Диана Панченко резко отреагировала на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о необходимости союзников в противостоянии с Москвой и Пекином. Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что либеральному телеканалу MSNBC может грозить закрытие из-за падения рейтингов ведущей Рейчел Мэддоу, что, по его мнению, свидетельствует о близости канала к «смерти». Трамп также потребовал от Епископальной церкви и служительницы извинений за увещевания о мигрантах и ЛГБТ на церковной службе в Вашингтоне, которую он назвал политизированной и скучной.

