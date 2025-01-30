США приостановили выделение 50 млн долларов на презервативы для ХАМАС

Трамп заявил о приостановке 50 млн долларов на презервативы для ХАМАС из-за бомб

Tекст: Денис Тельманов

США приостановили выделение 50 млн долларов, предназначенных для закупки презервативов для движения ХАМАС, передает РИА «Новости». По словам президента США Дональда Трампа, эти средства использовались для изготовления бомб. Трамп отметил, что это открытие привело к немедленной блокировке отправки денег в Газу.



«В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», – заявил Трамп во время выступления из Белого дома.

Кроме того, США приостановили выделение 45 млн долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме (Бирме). Президент Трамп назвал эту сумму чрезмерной и выразил сомнения в целевом использовании таких стипендий.

Ранее Белый дом сообщил о подписании Трампом указа о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике США. Это решение привело к приостановке деятельности гуманитарных организаций в ряде уязвимых стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления США о заморозке финансирования программ федеральной помощи не отменило все ограничения, а устранило путаницу, возникшую после исков, сообщили в Белом доме.

Администрация президента США Дональда Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания, пишет The New York Times.

Почти 90% украинских СМИ зависели от западных грантов, что станет критически заметно после трехмесячной заморозки американской помощи, и вызывает опасения из-за возможной монополизации медиапространства на Украине, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.