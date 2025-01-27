Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.3 комментария
Варшавер назначен бессрочно главой Директорской ложи театров Москвы
Заслуженный работник культуры России и президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер назначен главой Директорской ложи театров Москвы на бессрочной основе, заявил генеральный директор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры», почетный член Союза писателей России Лев Ланцман.
По словам Ланцмана, раньше глава Директорской ложи театров Москвы выбирался на трехлетний срок. Однако в связи с большим потенциалом и опытом Варшавера было решено назначить его на бессрочную должность, передает ТАСС.
«И, я думаю, что долгое время еще не будет человека, который мог бы его сменить», – добавил Ланцман.
Ранее Варшавер покинул пост директора «Ленкома», а в театре созданы новые позиции: президент и художественный руководитель, которые займут Марк Варшавер и Владимир Панков соответственно.
До этого народный артист России Дмитрий Певцов высказал недовольство тем, что «творческое завещание» Марка Захарова, бывшего художественного руководителя «Ленкома», было проигнорировано после его смерти, и отметил, что непосредственные указания Захарова по репертуару театра были нарушены.