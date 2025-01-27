Варшавер назначен бессрочно главой Директорской ложи театров Москвы

Tекст: Вера Басилая

По словам Ланцмана, раньше глава Директорской ложи театров Москвы выбирался на трехлетний срок. Однако в связи с большим потенциалом и опытом Варшавера было решено назначить его на бессрочную должность, передает ТАСС.

«И, я думаю, что долгое время еще не будет человека, который мог бы его сменить», – добавил Ланцман.

Ранее Варшавер покинул пост директора «Ленкома», а в театре созданы новые позиции: президент и художественный руководитель, которые займут Марк Варшавер и Владимир Панков соответственно.

До этого народный артист России Дмитрий Певцов высказал недовольство тем, что «творческое завещание» Марка Захарова, бывшего художественного руководителя «Ленкома», было проигнорировано после его смерти, и отметил, что непосредственные указания Захарова по репертуару театра были нарушены.