В Курской области решили запустить аналог «Времени героев» для участников СВО

В Курской области стартует проект «Курск. Герои» для ветеранов СВО

Проект станет продолжением федеральной программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Программа направлена на переподготовку и обучение участников специальной военной операции, предлагая наиболее успешным из них работу в органах власти и промышленности, особенно на ответственных должностях, сообщает ТАСС.

Хинштейн отметил, что проект «Курск. Герои» позволит привлечь участников СВО к мирной деятельности, подчеркнув важность данного шага в условиях текущей ситуации в регионе. «Люди, доказавшие свою преданность Родине, должны быть максимально востребованы», – заявил он. Условия и порядок проведения проекта будут опубликованы в социальных сетях правительства региона и на личных страницах Хинштейна.

Президент России Владимир Путин 29 февраля 2024 года в послании Федеральному собранию анонсировал начало приема заявок на федеральную программу «Время героев». Идея проекта, по словам Путина, возникла у него после встречи со студентами, участвующими в СВО, и предусматривает поддержку ветеранов и участников спецоперации на Украине.