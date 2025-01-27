Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
В Курской области решили запустить аналог «Времени героев» для участников СВО
В Курской области стартует проект «Курск. Герои» для ветеранов СВО
В Курской области начнется реализация проекта «Курск. Герои», который продолжает федеральную программу «Время героев» и направлен на переподготовку участников СВО для работы на ответственных должностях, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона.
Проект станет продолжением федеральной программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Программа направлена на переподготовку и обучение участников специальной военной операции, предлагая наиболее успешным из них работу в органах власти и промышленности, особенно на ответственных должностях, сообщает ТАСС.
Хинштейн отметил, что проект «Курск. Герои» позволит привлечь участников СВО к мирной деятельности, подчеркнув важность данного шага в условиях текущей ситуации в регионе. «Люди, доказавшие свою преданность Родине, должны быть максимально востребованы», – заявил он. Условия и порядок проведения проекта будут опубликованы в социальных сетях правительства региона и на личных страницах Хинштейна.
Президент России Владимир Путин 29 февраля 2024 года в послании Федеральному собранию анонсировал начало приема заявок на федеральную программу «Время героев». Идея проекта, по словам Путина, возникла у него после встречи со студентами, участвующими в СВО, и предусматривает поддержку ветеранов и участников спецоперации на Украине.