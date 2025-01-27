Литва и Эстония пообещали увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

Литва и Эстония первыми в НАТО заявили о планах увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

Tекст: Дмитрий Зубарев

Литва и Эстония стали первыми странами НАТО, пообещавшими увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, передает ТАСС. Это решение было принято в ответ на требования США, сообщает газета Financial Times.

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что страна намерена финансировать эти расходы через государственные заимствования и сокращение трат госсектора. Он также выразил надежду, что экономика Литвы получит поддержку через европейские финансовые инструменты в сфере обороны. Однако, по его словам, литовские политики скептически относятся к этим планам, и, как подчеркнул один из неназванных оппозиционных политиков, у правительства нет надежного плана для достижения таких расходов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также сообщил, что Таллин планирует увеличить свои оборонные расходы с 3,7% до 5% ВВП. Он отметил, что это необходимо по сигналу США под руководством нового президента Дональда Трампа, который требует увеличения оборонных расходов НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отказалась поддержать повышение расходов НАТО на оборону до 5% ВВП, считая это чрезмерной нагрузкой на экономику. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости для Европы увеличить расходы на оборону до 5% ВВП как жизненно важный шаг для выживания европейских государств. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы на оборону до 8–10% ВВП.