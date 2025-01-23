Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.9 комментариев
Раввин рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев
Раввин Борода: Уехавшие в Израиль евреи вернулись в Россию
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.
Борода на пресс-конференции поделился информацией о судьбе евреев, покинувших страну в начале специальной военной операции. Он отметил, что значительного уменьшения числа евреев в России не произошло. Отдельные представители общины временно уехали в Израиль, получили гражданство и вернулись обратно, передает «Московский комсомолец».
Он подчеркнул, что в начале конфликта наблюдалась некая активность по отъезду, однако количество уехавших оказалось небольшим. Борода добавил, что еврейская община России делает все возможное для обеспечения духовного комфорта евреев и их чувства поддержки в стране.
Напомним, в октябре Максим Галкин* (признан в России иноагентом) и Алла Пугачева покинули Израиль на фоне обострения ситуации с Ливаном, отменив израильские выступления.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом