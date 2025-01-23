МИД Польши предупредил о депортации тысяч поляков из США

Депортация нелегальных мигрантов из США может затронуть тысячи поляков

Tекст: Денис Тельманов

Массовая высылка нелегальных мигрантов из США может затронуть несколько тысяч поляков, сообщает ТАСС. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский, отметив, что проблема может коснуться «лишь нескольких тысяч» соотечественников, что передала радиостанция RMF FM.



Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил главе МИД Радославу Сикорскому подготовить консульские учреждения в США к возможной депортации поляков. Ввиду этого диппредставительства ввели дополнительные дежурства сотрудников. Генеральный консул в Нью-Йорке Матеуш Сакович сообщил, что пока польская диаспора не выразила обеспокоенности в связи с кампанией администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Это, по его мнению, позволит направить войска на южную границу для отражения «катастрофического вторжения» нелегалов. Трамп неоднократно заявлял о необходимости ужесточения иммиграционной политики и намерении провести масштабную операцию по депортации нелегалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища. Администрация Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям. Также администрация рассматривает возможность депортации принца Гарри из США, если будет доказано, что он предоставил ложные сведения в своих иммиграционных документах.

