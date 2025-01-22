Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».5 комментариев
WP: Трамп уволил более 15 опытных сотрудников Минюста США
Washington Post: Администрация Трампа уволила более 15 опытных сотрудников Минюста США
Администрация президента США Дональда Трампа уволила более пятнадцати опытных сотрудников министерства юстиции, включая специалистов по национальной безопасности и уголовным расследованиям.
Администрация Трампа перевела или сняла с должностей более 15 опытных сотрудников министерства юстиции США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Среди уволенных оказались специалисты из подразделений национальной безопасности и уголовных расследований.
Как уточняет издание, данные перестановки могут свидетельствовать о намерении администрации провести структурные изменения в министерстве, акцентируя внимание на иммиграционной политике. Заместитель помощника генпрокурора Джордж Тоскас, который играл ключевую роль в расследовании дела об изъятии секретных документов в Мар-а-Лаго, также оказался среди переведенных.
Собеседники Washington Post отметили, чтобы обойти юридические ограничения, предоставляемые штатным сотрудникам, многих из них перевели на новые должности, где их влияние будет ограничено. Перед сотрудниками поставлен выбор: остаться на новых местах или покинуть ведомство.
Ранее Трамп в инаугурационной речи подчеркнул важность восстановления справедливости и доверия граждан к правительству, отметив, что изменения начнутся очень скоро.