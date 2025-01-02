Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».6 комментариев
Израильские ВВС нанесли удар по объекту в Сирии
Израильские военные самолеты атаковали объект в сирийской провинции Дамаск, где находились склады с боеприпасами и оружием.
Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объекту в районе Телль-эш-Шахм на западе сирийской провинции Дамаск, передает РИА «Новости». По данным сирийского источника, на территории объекта находились склады с оружием и боеприпасами.
«Сильные взрывы прогремели на западе провинции Дамаск... Взрывы раздались в результате удара израильского военного самолета несколькими ракетами по объекту Телль-эш-Шахм... На территории объекта находятся склады боеприпасов и оружия, звуки взрывов в районе все еще слышны», – приводит агентство слова собеседника.
В воскресенье в результате израильских ударов по оружейному складу в Дамаске погибли пятеро бойцов новых сирийских властей, а также пострадали гражданские, работавшие в близлежащих магазинах.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль может быть уничтожен за свои действия в Сирии.