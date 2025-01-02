Израильские ВВС нанесли удар по объекту в Сирии

Tекст: Валерия Городецкая

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объекту в районе Телль-эш-Шахм на западе сирийской провинции Дамаск, передает РИА «Новости». По данным сирийского источника, на территории объекта находились склады с оружием и боеприпасами.

«Сильные взрывы прогремели на западе провинции Дамаск... Взрывы раздались в результате удара израильского военного самолета несколькими ракетами по объекту Телль-эш-Шахм... На территории объекта находятся склады боеприпасов и оружия, звуки взрывов в районе все еще слышны», – приводит агентство слова собеседника.

В воскресенье в результате израильских ударов по оружейному складу в Дамаске погибли пятеро бойцов новых сирийских властей, а также пострадали гражданские, работавшие в близлежащих магазинах.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль может быть уничтожен за свои действия в Сирии.