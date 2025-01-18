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Сторонники президента Южной Кореи устроили погром в суде
Сторонники Юн Сок Еля ворвались в суд и устроили беспорядки после ареста
Сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Еля ворвались в суд, где его заключили под стражу, устроив погром и крушение стекол и мебели, после решения об аресте по обвинению в мятеже.
Сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Еля устроили погром в суде, решившем заключить его под стражу, передает Ренхап. Ранним утром 19 января, после ареста Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом, группа его сторонников ворвалась в Западный районный суд Сеула.
По информации агентства, сторонники, преодолев сопротивление полиции, проникли на территорию суда, разрушая стекла и мебель. Они использовали огнетушители и другие предметы для нанесения ущерба. Некоторые из участников погрома пытались найти судей, подписавших ордер на арест, и вступали в столкновения с полицией, бросая пластиковые стулья и отнимая у стражей порядка резиновые дубинки.
Отмечается, что часть сторонников пыталась успокоить своих соратников, призывая прекратить беспорядки, утверждая, что это «не то, чего хотел президент». Тем временем, прибывшее подкрепление правоохранителей приступило к арестам участников погрома, призывая всех покинуть здание и прекратить незаконные действия.
Тревожные события последовали после того, как суд в Сеуле удовлетворил запрос на заключение Юн Сок Еля под стражу. Он обвиняется в попытке насильственного захвата власти и игнорировании требований явиться на допрос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Южной Кореи Юн Сок Ель был взят под стражу по решению Западного окружного суда Сеула в рамках дела о мятеже. Впервые в истории Южной Кореи арестован действующий президент страны, который сейчас временно отстранен от должности. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в рукописной записке заявил, что введенное им военное положение соответствует закону и направлено на преодоление государственного кризиса.