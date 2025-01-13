Газпром подтвердил массовые сокращения в центральном аппарате

Tекст: Вера Басилая

Компания «Газпром» подтвердила подлинность письма о планах сократить численность сотрудников центрального аппарата. В нем заместитель председателя правления Елена Илюхина предложила сократить численность сотрудников с 4100 до 2500 человек, передает РБК.

Письмо направлено главе компании Алексею Миллеру и датировано 23 декабря. В нем указано, что численность сотрудников центрального аппарата, включая филиал в Петербурге, составляет более 4100 человек, а фонд оплаты труда превышает 50 млрд рублей. По словам Илюхиной, сокращения необходимы для ускорения принятия решений и устранения бюрократических процессов. В письме также отмечается, что высвободившиеся средства планируется направить на развитие и мотивацию персонала.

Начальник департамента информационной политики подтвердил, что документ актуальный, но комментировать его отказался.