В ситуации, когда в стране нет преобладающей культуры, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы. Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.0 комментариев
Газпром подтвердил массовые сокращения в центральном аппарате
Компания «Газпром» рассматривает возможность значительного сокращения центрального аппарата, уменьшив число сотрудников с 4100 до 2500 человек, что позволит сократить дублирующие функции и направить средства на развитие и мотивацию персонала, следует из письма в адрес главы Газпрома.
Компания «Газпром» подтвердила подлинность письма о планах сократить численность сотрудников центрального аппарата. В нем заместитель председателя правления Елена Илюхина предложила сократить численность сотрудников с 4100 до 2500 человек, передает РБК.
Письмо направлено главе компании Алексею Миллеру и датировано 23 декабря. В нем указано, что численность сотрудников центрального аппарата, включая филиал в Петербурге, составляет более 4100 человек, а фонд оплаты труда превышает 50 млрд рублей. По словам Илюхиной, сокращения необходимы для ускорения принятия решений и устранения бюрократических процессов. В письме также отмечается, что высвободившиеся средства планируется направить на развитие и мотивацию персонала.
Начальник департамента информационной политики подтвердил, что документ актуальный, но комментировать его отказался.