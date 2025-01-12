Советник Трампа Уолц заявил о необходимости мобилизации солдат на Украине

Tекст: Вера Басилая

По его словам, текущий призывной возраст на Украине составляет 26 лет, что может вызывать трудности в мобилизации. Уолц отметил в эфире телеканала ABC, что Украина могла бы набрать сотни тысяч новых солдат при изменении призывного возраста, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что стабилизация линии фронта является ключевым моментом для достижения мирного соглашения с Россией. Уолц указал на необходимость полной вовлеченности Украины в вопросе защиты демократии, несмотря на поддержку со стороны союзников в виде боеприпасов и финансовой помощи.

«Если Украина просит весь мир встать на защиту демократии, мы должны видеть, что она сама готова быть полностью вовлеченной в эту борьбу», – отметил Уолц.

Ранее сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет будет являться преступлением украинских властей и не повлияет на ситуацию на поле боя.