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    Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовом восприятии политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Второе освобождение Донбасса

    Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.

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    8 сентября 2024, 21:01 • Новости дня

    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова

    Политолог Шаповалов: СВО и пандемия подтолкнули развитие избирательной системы

    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными, заявил политолог, руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов.

    «Наша избирательная система развивается постоянно. Если мы берем период с 2017 года – очень хорошо заметна динамика развития», – отметил Шаповалов на круглом столе в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Появление таких опций, как многодневное голосование, дистанционное электронное голосование, механизм «Мобильный избиратель» значительно улучшили избирательную систему, считает эксперт.

    «Во время пандемии страны начали отменять выборы. Мы же не отменяли, не переносили, сделали процесс более совершенным. Ввели многодневное голосование и дистанционные возможности. Второй пример – СВО. Мы проводим выборы на приграничных и новых территориях, минимизируя угрозы», – сказал он, подчеркнув, что западным странам «есть чему поучиться у России».

    Уровень комфорта при голосовании в России на данный момент является одним из самых высоких в мире, заявила депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

    «Нам не надо пытаться доказать всему миру, что у нас лучшая система, – это и так понятно. А вот совершенствовать ее для своих – необходимо, что мы и делаем», – сказала она.

    Сравнивая технологии интернет-голосования в России и в других странах, Бутина отметила, что в США онлайн-голосование сопряжено со значительными бюрократическими проблемами и сложностью использования.

    Постоянные новшества в российской избирательной системе делают процесс выборов более удобным для людей, а также придают дополнительную чистоту и прозрачность избирательной системе, заявила заместитель генерального директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова.

    «Важно нам внутри убедиться и признаться, что у нас хорошая избирательная система, мы как-то все время боимся это признать», – сказала она.

    Круглый стол «Ночь выборов в России и за рубежом – что изменилось?», посвященный ключевым изменениям отечественной избирательной системы за последние годы и ее преимуществам перед избирательными системами других стран, состоялся в рамках юбилейного X онлайн-марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша».

    8 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Памфилова рассказала о малом числе жалоб в ходе голосования

    Памфилова: Жалоб на нарушения в ходе голосования мало

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало, несмотря на то, что выборы проходят в «экстраординарной ситуации», заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

    Памфилова заявила, что в Единый день голосования, который проходит в «экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях» зафиксировано минимальное количество нарушений, обращений по жалобам так же поступает мало.

    Однако, по словам главы ЦИК, в настоящее время уже отмечены попытки отдельных представителей партий вмешаться в избирательный процесс. Речь идет о 60 инцидентах в различных регионах. «Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», – приводит ее слова ТАСС.

    Она также отметила, что уровень атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает 5 тыс. Порядка 150 тыс. потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах.

    «Сегодня главный день, основной день, Единый день голосования, 8 сентября», – подчеркнула она.

    Памфилова добавила, что на выборах глав регионов наивысшая явка в Кузбассе – почти 60%, и в Башкирии – 55%.

    Ранее политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов сообщил, что выборы в этом году проходят спокойно и собранно.

    В воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки открыты в 83 регионах.

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    8 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Умер телеведущий Александр Масляков
    Умер телеведущий Александр Масляков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер на 83-м году жизни.

    О смерти Маслякова сообщается в официальном канале «Клуба веселых и находчивых» (КВН) в Telegram.

    «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.

    За годы своей Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    8 сентября 2024, 17:35 • Новости дня
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как достичь мира, такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

    «На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

    Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, считает канцлер ФРГ.

    При этом он заявил, что намерен продолжить усилия по поддержке Украины, но признал, что «ряд граждан не согласен с поддержкой Украины», о чем свидетельствует успех выступающих против военной помощи Киеву партий на региональных выборах в Германии.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область.

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    8 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Бойца MMA арестовали за избиение человека в Москве

    Суд в Москве арестовал бойца MMA Мискиншоева за избиение мужчины

    Бойца MMA арестовали за избиение человека в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    По делу о нападении на мужчину у метро «Рязанский проспект» в Москве арестован боец смешанных единоборств (MMA) Эраджа Мискиншоев.

    Соответствующее решение вынес Кузьминский суд Москвы, передает ТАСС. По информации с сайта суда, Мискиншоев обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц.

    По версии следствия, боец вместе со знакомым в ходе драки у метро «Рязанский проспект» причинил незнакомцу тяжелые травмы.

    Мискиншоев, 24-летний уроженец Таджикистана, является мастером спорта по боевому самбо и имеет опыт выступлений на соревнованиях по панкратиону. Он выиграл три из четырех боев на турнирах MMA.

    В прошлом году бойца ММА арестовали по делу об убийстве ветерана спецоперации.

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    8 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе принять участие в военных учениях, а также провести мероприятия по линии БРИКС на фоне председательства Москвы в организации в этом году.

    Также у российского лидера запланированы совещания с правительством и Совбезом, сообщила программа «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин обсудил с Совбезом контроль воздушного пространства страны.

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    8 сентября 2024, 18:14 • Новости дня
    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Коц: Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобиль УАЗ, на котором ехали трое военнослужащих ВС России, подорвался на противотанковой мине ТМ-62 на Угледарском направлении, бойцы выжили, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Инцидент произошел, когда военнослужащие ехали через поле на срочную эвакуацию, написал Коц в Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Он добавил, что все трое бойцов выжили и уже вернулись в строй.

    Ранее российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

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    8 сентября 2024, 00:21 • Новости дня
    В российских регионах стартовал третий день выборов

    Tекст: Антон Антонов

    В России начался завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.

    Избирательные участки начинают работу с 08.00 по местному времени, то есть с 23.00 мск для Камчатского края и Чукотки, передает ТАСС.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова указала в Telegram, что «голосование проходит без нарушений». Она отметила, что это «говорит о высоком уровне организации выборов, доступности и прозрачности для всех граждан».

    Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» сообщила в Telegram со ссылкой на информатика-программиста, члена экспертной группы ДЭГ Сергея Слотина, что через федеральную систему Дистанционного электронного голосования проголосовало свыше 720 тыс. избирателей.

    Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что трехдневное голосование в российских регионах проходит в штатном режиме.

    6 сентября Единый день голосования стартовал в 49 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами, в 13 регионах проводятся выборы в заксобрания. Дистанционное электронное голосование проводится в 25 субъектах.

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    7 сентября 2024, 22:26 • Новости дня
    Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52%

    Председатель избиркома Курской области Малахова сообщила о явке в 52% на выборах губернатора

    Явка на выборах губернатора Курской области превысила 52%
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области во второй день трехдневного голосования на выборах губернатора явка превысила 52%, сообщила председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова.

    По данным на 20.00 мск, явка составила 52,02%; в рамках дистанционного электронного голосования проголосовали 78% избирателей. В 2019 году явка на выборах главы региона к 20.00 мск составила 41%, тогда выборы происходили в течение одного дня, передает ТАСС.

    «На избирательных участках присутствовало более 2 тыс. наблюдателей, активно присутствуют представители СМИ, имеющие аккредитацию. Активно проходило выездное голосование на территории Льговского и Беловского районов», – сообщила Малахова.

    В УМВД по области сообщили, что нарушений общественного порядка на избирательных участках и прилегающих территориях не допущено.

    Напомним, в регионе объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. В связи с этим в области с 28 августа по 5 сентября прошло досрочное голосование. Жители Курской области, которые покинули регион из-за вторжения украинских войск, могли проголосовать на экстерриториальных избирательных участках с 30 августа по 2 сентября – в 14 регионах России работал 21 участок.

    За пост главы Курской области борются действующий врио губернатора Алексей Смирнов («Единая Россия»), депутат облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), депутат облдумы Геннадий Баев («Справедливая Россия – За правду») и депутат облдумы Алексей Томанов (ЛДПР).

    Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Курской области является адекватным ответом жителей региона на действия «бандюг и сброда».

    Накануне избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы будут проходить в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

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    8 сентября 2024, 16:26 • Новости дня
    Ликвидирован пожар на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар, произошедший в воскресенье на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти, ликвидирован, сообщило ГУ МЧС России по Самарской области.

    Огонь был потушен в 15.45 мск, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Напомним, на формовочной линии завода «АвтоВАЗ» в Тольятти в воскресенье возник пожар, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Пожарные в 14.19 мск локализовали возгорание на площади 70 квадратных метров.

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    8 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Губернатором ХМАО избран Руслан Кухарук
    Губернатором ХМАО избран Руслан Кухарук
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа на своем заседании избрали временно исполняющего обязанности главы региона Руслана Кухарука губернатором Югры, отдав за его кандидатуру подавляющее большинство голосов.

    На пост главы региона претендовали три кандидата, представленные президентом России Владимиром Путиным: Руслан Кухарук от партии «Единая Россия», Алексей Савинцев от КПРФ и Михаил Сердюк от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Однако по результатам тайного голосования большинство депутатов отдали свои голоса за Кухарука, передает ТАСС.

    Как сообщил спикер Думы Югры Борис Хохряков, за Кухарука проголосовали 33 из 36 депутатов.

    Напомним, в воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.

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    8 сентября 2024, 15:03 • Новости дня
    На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел пожар

    МЧС: На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел пожар

    Tекст: Валерия Городецкая

    На формовочной линии завода «АвтоВАЗ» в Тольятти в воскресенье возник пожар, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по Самарской области.

    По информации ведомства, сообщение о ЧП поступило в оперативные службы в 13.21 мск, передает ТАСС.

    К борьбе с пожаром привлечены 80 человек и 25 единиц техники, с предприятия эвакуировано 20 человек. Никто не пострадал.

    В пятницу склад промпредприятия загорелся в Липецке.

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    8 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Калиматов переизбран главой Ингушетии

    Махмуд-Али Калиматов избран главой Ингушетии на второй срок

    Калиматов переизбран главой Ингушетии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутаты Народного собрания Ингушетии повторно избрали Махмуда-Али Калиматова на пост главы республики, проголосовав за него тайным голосованием, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

    Махмуд-Али Калиматов продолжит возглавлять Ингушетию еще на один срок. Как сообщили в пресс-службе главы республики, депутаты единогласно поддержали его кандидатуру на выборах, состоявшихся в воскресенье, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин 15 августа внес на рассмотрение парламента Ингушетии трех кандидатов на пост главы региона. Помимо Калиматова, в списке были руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Народного собрания Ислам Гадиев.

    Ранее сообщалось, что депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа на заседании избрали временно исполняющего обязанности главы региона Руслана Кухарука губернатором Югры, отдав за его кандидатуру подавляющее большинство голосов.

    В воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало, несмотря на то, что выборы проходят в «экстраординарной ситуации».

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    8 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири

    Политолог Шаповалов: Участники выборов на Дальнем Востоке и в Сибири сделали все, чтобы голосование прошло на высоком уровне

    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад развернул большую кампанию по дискредитации выборов в России. Однако Дальний Восток и Сибирь показали, что все участники голосования сделали все необходимое для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ране на Дальнем Востоке закрылись избирательные участки.

    «На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири голосование прошло спокойно, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Это самое главное». – сказал Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

    Спикер напомнил – «Западом сегодня развернута большая кампания по дискредитации российских выборов». «Однако кандидаты, члены избиркомов и избиратели сделали все для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне», – подчеркнул он.

    Аналитик также заострил внимание на явке. «Показатели везде разные. Так, Кемеровская область – Кузбасс стандартно демонстрирует высокую явку, такая вот у региона особенность. В ряде других субъектов мы видим схожие цифры», – продолжает политолог.

    «Есть регионы с умеренной явкой, что тоже неплохо. Тенденция свидетельствует об отсутствии попыток искусственным образом принудить и стимулировать избирателей приходить на участки. В то же самое время стоит понимать – явка везде достаточна для того, чтобы считать результаты выборов легитимными», – объясняет Шаповалов.

    «Стоит отметить, что Дальний Восток в прошлом часто был в достаточной степени проблемным регионом. Однако сейчас мы видим иную ситуацию. И ярким тому примером стал Хабаровский край, где проходили выборы губернатора. Обстановка была спокойной, без каких-либо эксцессов», – обратил внимание спикер.

    По словам аналитика, все регионы продемонстрировали хороший уровень конкурентной борьбы среди кандидатов. «По всей стане были зарегистрированы представители 20 партий из 24 существующих в России на данный момент, очень высокий процент. При этом ни в одном субъекте, где уже завершилось голосование, не было примеров особенно жесткого противостояния, выходящего за рамки норм», – заключил Шаповалов.

    Напомним, в России проходит завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки на Дальнем Востоке и в Сибири уже закрылись.

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    8 сентября 2024, 14:27 • Новости дня
    Москалькова отметила мужество избирателей в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активное участие жителей приграничных регионов в выборах является проявлением настоящего гражданского мужества, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка – лучший показатель настоящего гражданского мужества», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что находится в постоянном контакте с уполномоченными по правам человека в приграничных регионах, отметив, что голосование там проходит без нарушений.

    Напомним, в России начался завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.

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    8 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Гладков: Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска с помощью беспилотника атаковали площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В результате взрыва произошло возгорание, пожарные приступили к тушению огня, написал Гладков в Telegram-канале.

    «Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», – добавил он.

    Накануне в Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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