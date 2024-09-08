Группировка «Днепр» поразила расположение центра спецопераций «Юг» ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Днепр» поразили силу и технику 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й, 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Гавриловка, Веселое, Новокаиры, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в течение суток поражены пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 дрона.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Золотая Нива, Великая Новоселка и Доброволье ДНР. Также бойцы Восточной группировки отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу FH-70 производства Британии.

Подразделениями группировки войск «Север» на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 54-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка, Лозовая Харьковской области и Серебрянка ДНР. Отразили три контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 550 военнослужащих, БТР М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», «Квертус» и шесть полевых складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных, 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Зализнянское, Северск и Катериновка. ВСУ потеряли до 625 военнослужащих, боевую машину «Козак», восемь автомобилей, пусковую установку ЗРК «Стрела-10», две 155-мм гаубицы FH-70 производства Британии, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Клебан-Бык, Красноармейск, Михайловка, Гродовка, Галицыновка и Димитров. Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и две «Козак», два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее в воскресенье ВС России освободили Новогродовку в ДНР.