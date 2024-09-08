Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.8 комментариев
В результате обстрела со стороны ВСУ мирная жительница получила ранения в Горловке
Мирная жительница Дзержинска городского округа Горловка ДНР ранена в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава округа Иван Приходько.
По его словам, в результате артобстрела центра Горловки со стороны ВСУ ранены трое мирных граждан, передает ТАСС.
Ранее ВСУ обстреляли школу в Горловке.