  • Новость часаАртиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
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    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 19:30 • Новости дня

    Немецкие истребители провели маневры в 180 километрах от России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У деревни Хосио в Финляндии прошли маневры германских истребителей Eurofighter, поселок находится в 180 километрах от границы с Россией, в маневрах были задействованы три самолета.

    Самолеты отработали заходы на посадку на короткой дистанции, со стороны проселочной дороги у Хосио, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Они также дозаправились, после чего взлетели и вернулись на финскую авиабазу Рованиеми.

    Всего в ходе маневра были переброшены 30 немецких военнослужащих и пять самолетов. В маневрах участвовали два военно-транспортных самолета А-400М.

    ВВС Германии пояснило, что учения были нужны для подготовки боевого применения при наименьшем использовании армии. Это является ответом на якобы возросшую опасность со стороны России.

    В мае истребители ВВС Германии Eurofighter поднимали в воздух по тревоге из-за российского Ан-26.

    7 сентября 2024, 12:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе празднования Дня города назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    «Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России… Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», – передает ТАСС его слова.

    Путин подчеркнул, что российская столица стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, а также крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

    «Полным ходом идет строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях», – отметил глава государства.

    По мнению президента, Москва является одним из лучших мегаполисов мира.

    «Москва, бесспорно, – один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», – заявил он, уточнив, что лидерство российской столицы объясняется и «качеством жизни, и возможностями для самореализации ее жителей».

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

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    7 сентября 2024, 12:01 • Новости дня
    Памфилова: Выборы в регионах России проходят в штатном режиме

    Памфилова: Выборы в регионах России проходят без существенных нарушений

    Памфилова: Выборы в регионах России проходят в штатном режиме
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что трехдневное голосование в российских регионах проходит в штатном режиме.

    По ее словам, выборы проходят без существенных нарушений в 62 из 83 субъектов страны, процесс голосования был организован эффективно, а явка избирателей оказалась достаточно высокой, передает ТАСС.

    «Наиболее высокая явка наблюдалась на довыборах в Государственную Думу, в частности, в Брянской области, где она достигла почти 25%», – уточнила глава ЦИК.

    В субботу к уже работающим голосованиям присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование.

    Ранее сообщалось, что самая высокая явка на выборах ВДЛ зафиксирована в Курской области и Кузбассе.

    Накануне глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

    Российские специалисты зафиксировали и успешно отразили свыше 100 тыс. попыток взлома, включая 232 атаки высочайшей степени критичности. В Москве с начала выборов было отражено 150 кибератак на систему электронного голосования.

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    7 сентября 2024, 14:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    6 сентября 2024, 21:17 • Новости дня
    Названо число погибших военных ВСУ и наемников при ударах по Полтаве и Кривому Рогу

    Высокопоставленный военный источник рассказал о последствиях высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников, сообщил высокопоставленный военный источник.

    Он отметил, что 3 сентября российские военные нанесли удар ракетами «Искандер-М» по учебному центру войск связи ВСУ в Полтаве. «В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов», – приводит слова источника ТАСС. Среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    4 сентября был нанесен комбинированный ракетный удар по трем пунктам временной дислокации наемников в Кривом Роге. «Противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», – сообщил источник.

    Ракетным ударом комплекса «Искандер-М» 2 сентября была уничтожена гостиница в Запорожье, где размещались иностранные наемники. «В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения», – сообщил источник.

    Он также добавил, что 28 августа в результате удара «Искандера-М» по сухогрузу в Одесской области, с которого осуществлялась разгрузка оружия для ВСУ, были уничтожены 20 наемников, 12 беспилотных катеров и часть боеприпасов. Еще 38 беспилотников получили повреждения.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в военном институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ.

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    7 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных, следует из видео с допросом.

    Украинский военный рассказал, что ему приказали расстрелять трех военнопленных в Курской области.

    «Я отказался. Мне сказали, выбирай, либо ты, либо они». Я их расстрелял», – признался десантник на видео RT.

    По его словам, командование ВСУ при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

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    7 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Маск оценил высказывание Путина о Камале Харрис

    Маск счел интересным высказывание Путина о Камале Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США.

    «Интересно», – написал Маск в социальной сети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает RT.

    Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх.

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    6 сентября 2024, 20:59 • Новости дня
    МВД определило места расположения аптечек в автомобилях
    МВД определило места расположения аптечек в автомобилях
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МВД России уточнило новые требования к размещению автомобильных аптечек. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

    В приказе уточняется, что аптечка должна находиться в легкодоступном месте и не мешать управлению автомобилем. «Место размещения аптечки необходимо выбирать таким образом, чтобы она не создавала помех в управлении транспортным средством», – отмечается в требованиях, передает ТАСС.

    Также владельцам автомобилей необходимо следить за комплектацией аптечки, своевременно пополнять ее и проверять сроки годности медицинских изделий. Использовать аптечку следует в соответствии с порядком оказания первой помощи, утвержденным Минздравом РФ.

    Новые требования вступят в силу 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 марта 2031 года. При этом аптечки, укомплектованные по старым правилам, можно использовать до истечения срока годности медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 года.

    Ранее Министерство здравоохранения РФ утвердило новый состав автомобильной аптечки. В комплект первой помощи для автомобилистов теперь входит спасательное одеяло, маркер или карандаш, а также обновлены требования к бинтам и ножницам.

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    7 сентября 2024, 10:46 • Новости дня
    «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ

    Спецназ «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ

    «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ
    @ Спиридонов Олег/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы спецназа «Ахмат» успешно провели спецоперацию в Суджанском районе Курской области, уничтожив группу украинских военнослужащих, причастных к захвату российских военных и мирных жителей, сообщил один из пленных украинских разведчиков Виталий Панченко.

    Известно, что группа пленного и еще одна разведгруппа получили задание захватить ферму в Суджанском районе. Однако, как только украинские военные проникли на территорию фермы, они попали в засаду, организованную российским спецназом, передает ТАСС.

    «Из двенадцати человек нашей группы в живых остались только мы вдвоем», – сообщил Панченко.

    По его словам, украинские военные планировали взять в плен российских военнослужащих и мирных жителей, о чем свидетельствуют видеозаписи, сделанные одним из пленных. На этих видеозаписях зафиксированы кадры, как украинские военные грузят российских военнопленных в грузовики и применяют к ним насилие.

    Ранее взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.

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    7 сентября 2024, 09:15 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
    Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли ряд точных ударов по пригороду Николаева, уничтожив место дислокации иностранных инструкторов и как минимум одну установку РСЗО HIMARS, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, первый удар был нанесен по месту, где находились иностранные инструкторы и проходили обучение украинские десантники, передает РИА «Новости».

    Второй удар пришелся по позициям украинской артиллерии, в результате чего была уничтожена как минимум одна реактивная система залпового огня HIMARS.

    «Наши разведчики отслеживали перемещение этой техники и передали координаты артиллерии», – отметил Лебедев.

    Накануне подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом.

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    7 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области в ближайшие два месяца

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Киев может быть вынужден отступить из этого региона в течение ближайших двух месяцев, если Москва предпримет более масштабное контрнаступление, передает ТАСС.

    Как отмечают источники в правительствах США и ЕС, российская армия демонстрирует активность и проводит собственное наступление в Донбассе в то время как украинские военные терпят поражение.

    Также Bloomberg указывает, что ситуацию в Курской области президент Владимир Зеленский может использовать в качестве «разменной монеты», однако издание отмечает, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам, а ВСУ могут не выдержать противостояния в этом регионе.

    «Некоторые союзники Киева обеспокоены тем, что Украина, возможно, не сможет удержаться в приграничье Курской области достаточно долго, чтобы иметь возможность использовать это как рычаг на переговорах», – резюмирует издание.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что в Белом доме недовольны действиями киевского режима после удара по учебному центру в Полтаве, когда Москва ответила на нападение на Курскую область.

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    7 сентября 2024, 01:25 • Новости дня
    США заметили «военную активность» России вблизи подводных коммуникаций

    CNN: США увидели угрозу повреждения подводных коммуникаций со стороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США фиксируют рост активности российских кораблей вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются возможной диверсии, сообщил телеканал CNN.

    Источники телеканала сообщили, что США якобы заметили подозрительную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и  предположили, что российские военные могут осуществить диверсию и повредить важные участки мировой коммуникационной инфраструктуры. При этом телеканал не приводит никаких доказательств осуществления Россией подобных действий, передает РИА «Новости».

    По информации неназванных источников в американском правительстве, российские корабли якобы патрулируют участки вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, которые находятся вдали от берегов России.

    Кроме того, как утверждает источник, Вашингтон беспокоит усиление активности ВМФ России по всему миру и якобы ведущиеся разработки «военно-морских возможностей для подводных диверсионных операций». Конкретные доказательства разработки таких операций телеканал также не приводит.

    Ранее страны Европы договорились о защите от России подводной инфраструктуры Северного моря.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на 100% безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.

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    7 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Сальдо заявил о превращении Херсона в пустыню

    Сальдо: Население Херсона сократилось почти в семь раз, город превращается в пустыню

    Tекст: Вера Басилая

    Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в семь раз: из 340 тыс. населения, осталось только 50 тыс. человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо назвал ситуацию в Херсоне плачевной, в городе есть иностранные наемники, центры обучения и очень много украинских военных. Он отметил сложное положение населения, которое лишено элементарных бытовых услуг: не во всех районах есть электроэнергия и вода, передает РИА «Новости».

    Губернатор рассказал, что мужчин насильно мобилизуют и отлавливают на улицах Херсона.

    «В Херсоне остается все больше людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», – почеркнул Сальдо.

    Ранее Сальдо заявил о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ.

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    6 сентября 2024, 21:08 • Новости дня
    В МЭР спрогнозировали курс доллара до конца года

    Минэкономразвития заявило об ожидании в 2024 году курса на уровне 91 рубля за доллар

    В МЭР спрогнозировали курс доллара до конца года
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Минэкономразвития России ожидает, что среднегодовой курс рубля в 2024 году составит 91,2 рубля за доллар, что ниже ранее прогнозируемых 94,7 рубля за доллар в апреле 2024 года.

    К 2027 году предполагается, что курс российской валюты вырастет до 103,2 рубля за доллар по сравнению с апрельским прогнозом в 103,8 рубля за доллар, передает ТАСС со ссылкой на министерство.

    В предыдущем прогнозе министерства среднегодовой курс рубля на 2024 год составлял 94,7 рубля за доллар, а на 2027 год – 103,8 рубля за доллар.

    Ранее в Минэкономразвития заявили, что по итогам 2024 года реальные денежные доходы населения вырастут на 7,1%, а зарплаты увеличатся на 9,2%.

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    7 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    @ Валентин Капустин Кредит/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков, сообщило Минобороны.

    Экипаж Су-34 ВКС России ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в курском приграничье, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего самолет вернулся на аэродром вылета.


    Удар производился с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющим бить точно в цель с безопасного расстояния.

    В пятницу Су-34 также бил по скоплениям ВСУ в приграничном районе Курской области авиабомбой с УМПК.

    Коментарии (6)
    7 сентября 2024, 12:38 • Новости дня
    ВС России поразили цех производства «Паляниц» и аэродром ВСУ
    ВС России поразили цех производства «Паляниц» и аэродром ВСУ
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России были поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных БПЛА «Паляница», а также инфраструктура военного аэродрома ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, скопления живой силы и техники противника в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 30 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31098 беспилотников, 578 ЗРК, 17953 танка и других бронемашин, 1447 боевых машин РСЗО, 14226 орудий полевой артиллерии и минометов, 25766 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.


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    7 сентября 2024, 06:04 • Новости дня
    Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Ким Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком увидел в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных американских ракет для ударов ВСУ вглубь России начало «отступления» США.

    «США отступают. Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине», – цитирует РИА «Новости» Доткома.

    По его словам, шаг вниз по лестнице эскалации может означать хорошие новости для человечества.

    Ранее Остин заявил: Киеву не следует надеяться на то, что какие-то виды поставляемого Западом оружия смогут сыграть решающую роль на поле боя.

    Между тем, агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM в ближайшие месяцы.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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