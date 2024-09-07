Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Из-за ежа приостановил работу аэродром в Германии
Еж стал причиной временно закрытия аэродрома Арнштадт-Алькерслебен в Германии, сообщает издание Bild.
По словам журналистов, животное помещало работе экипажа самолета B&F Fk9, который готовился к взлету, пишет Газета.ru.
«Он искал еду прямо посреди взлетно-посадочной полосы и не желал покидать место для нашего самолета», – рассказал пилот Эккехард Дирбах.
Сотрудники аэродрома пытались прогнать ежа с асфальта на траву, но тот не хотел уходить.
Ранее в аэропорту Астаны после экстренной посадки самолета задержали 21 рейс.