Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.0 комментариев
WP: Зеленскому не разрешили наносить удары вглубь России
Washington Post: Зеленскому не разрешили наносить удары вглубь России
Президент Украины Владимир Зеленский не убедил западных союзников снять ограничения на удары вглубь России, пишет Washington Post.
По данным газеты, прозвучавшее в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины в Западной Германии обращение Зеленского не привело к какому-либо результату, передает РИА «Новости».
«США не сообщили о немедленном изменении ограничений на использование вооружений большей дальности», – уточняется в публикации.
Ранее Зеленский заявил, что радиус действия переданных Украине дальнобойных ракет не позволяет ударить по Кремлю.