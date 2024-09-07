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Зеленский пожалел, что не может ударить ракетами по Кремлю
Зеленский выразил сожаление, что не может ударить ракетами по Кремлю
Радиус действия переданных Украине дальнобойных ракет не позволяет ударить по Кремлю, что вызывает сожаление, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на 50-м международном форуме «Амброзетти».
По словам Зеленского, дальнобойное оружие, которое есть у союзников Украины, может достигать цели на расстоянии около 200 км.
«Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать», – заявил Зеленский, передает RT.
Ранее в Пентагоне заявили, что разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против авиации.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал шантажом и «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов по территории России.