Зеленский пожалел, что не может ударить ракетами по Кремлю

Зеленский выразил сожаление, что не может ударить ракетами по Кремлю

Tекст: Вера Басилая

По словам Зеленского, дальнобойное оружие, которое есть у союзников Украины, может достигать цели на расстоянии около 200 км.

«Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать», – заявил Зеленский, передает RT.

Ранее в Пентагоне заявили, что разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против авиации.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал шантажом и «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов по территории России.

