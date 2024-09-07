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В США объявили набор военных летчиков для обучения пилотов ВСУ в Румынии
США наняли военных летчиков для обучения украинских пилотов для F-16 в Румынии
Американский подрядчик в сфере обороны активно нанимает бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, где готовят украинских пилотов для F-16, следует из описания ваканский на сайте компании.
Крупный американский подрядчик в сфере оборонной авиации Draken International объявил о поиске инструктора по пилотированию F-16, механиков и специалистов по техобслуживанию F-16 на учебной базе в Румынии, передает РИА «Новости».
Уточняется, что вакансии для бывших военных размещены в середине августа только на американском сайте, на портале европейского подразделения Draken Europe их нет.
Кандидаты на должность инструкторов, согласно требованиям в вакансиях, должны иметь минимум 2000 часов налета и пройти проверку Секретной службы США до 1 сентября прошлого года.
Ранее источники The Wall Street Journal сообщали, что крушение на Украине американского истребителя F-16 вызвало вопросы к подготовке украинских пилотов.