В США объявили набор военных летчиков для обучения пилотов ВСУ в Румынии

США наняли военных летчиков для обучения украинских пилотов для F-16 в Румынии

Tекст: Вера Басилая

Крупный американский подрядчик в сфере оборонной авиации Draken International объявил о поиске инструктора по пилотированию F-16, механиков и специалистов по техобслуживанию F-16 на учебной базе в Румынии, передает РИА «Новости».

Уточняется, что вакансии для бывших военных размещены в середине августа только на американском сайте, на портале европейского подразделения Draken Europe их нет.

Кандидаты на должность инструкторов, согласно требованиям в вакансиях, должны иметь минимум 2000 часов налета и пройти проверку Секретной службы США до 1 сентября прошлого года.

Ранее источники The Wall Street Journal сообщали, что крушение на Украине американского истребителя F-16 вызвало вопросы к подготовке украинских пилотов.