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В Раде назвали сумму взятки для покупки отсрочки от мобилизации
Депутат Верховной рады Юрченко заявил, что отсрочку от мобилизации на Украине можно купить за 37 тыс. долларов
«Белые билеты» (военные билеты, освобождающие от службы в армии по состоянию здоровья) покупают на Украине для отсрочки от мобилизации за 37 тыс. долларов, заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Юрченко.
Украинский депутат связал напрямую покупку дома в Испании военкомов взятками. По его словам, сейчас платят 37 тыс. долларов за отсрочку от мобилизации, передает ТАСС.
Украинские СМИ напомнили, что до ужесточения мобилизационного законодательства стоимость отсрочки от мобилизации составляла до 10 тыс. долларов.
Ранее национальный банк Украины сообщил, что количество граждан, выехавших из страны в этом году, составило 400 тыс. человек.