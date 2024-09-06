Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
В России расширили льготы на телефонную связь
Кабмин расширил категории граждан, которым положена компенсация за телефонную связь
Правительство увеличило перечень категории граждан, имеющих право на компенсацию расходов по оплате телефонной связи, сообщается на сайте кабмина.
Расширение льготы предусмотрено «для детей погибших Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы. В частности, компенсацию за оплату услуг городского телефона получат несовершеннолетние дети погибших Героев России, дети погибших Героев России, обучающиеся на очных отделениях вузов и не достигшие 23-летнего возраста, а также дети погибших Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, ставшие инвалидами до достижения ими 18-летнего возраста», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Ранее такая льгота была только у вдов и родителей погибших героев.