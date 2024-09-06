Блинкен отказался руководить Госдепом в случае победы Харрис

Госсекретарь США Блинкен заявил, что откажется руководить Госдепом в случае победы Харрис

Tекст: Александра Юдина

В ходе конференции в Белом доме Блинкен отметил, что будет рад возможности проводить больше времени со своими детьми, пишет The Wall Street Journal.

«На прошлой неделе я провел некоторое время на каникулах со своими детьми, буду рад провести с ними гораздо больше времени», – подчеркнул Блинкен.

По данным газеты, подобное признание указывает на то, что при президентстве Харрис внешнеполитическая команда, скорее всего, будет отличаться от команды действующего президента Джо Байдена.

Как напоминает издание, Харрис давала понять, что в целом продолжит подход Байдена к международным делам, однако стала более критичной по отношению к израильскому правительству и гибели мирных жителей в Газе.

WSJ подчеркивает, что высокопоставленные американские дипломаты редко служат больше одного срока из-за изнурительного характера работы.

Ранее президент России Владимир Путин с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

Ироничный комментарий Путина о «поддержке» Харрис ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа, который отметил, что «пока не понимает, оскорблен ли он, или ему, наоборот, оказали услугу».