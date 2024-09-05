Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.4 комментария
Bild: В учебном центре Полтавы обучались солдаты ВСУ с фронта
В полтавском военном училище связи, куда ударили российские военные, проводилось обучение украинских солдат со всей страны, в том числе с фронта, сообщили источники Bild.
Репортеры Bild смогли подтвердить у руководства киевского режима то, что под удар якобы попала больница, передает ТАСС.
Британский военный эксперт Александр Меркурис заявлял, что ракетный удар России по учебному центру в Полтаве ликвидировал ценные кадры – специалистов по управлению БПЛА и авиационными комплексами радиообнаружения.