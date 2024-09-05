  • Новость часаРоссийские войска освободили Заветное в ДНР
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    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    15 комментариев
    5 сентября 2024, 13:33 • Новости дня

    Bild: В учебном центре Полтавы обучались солдаты ВСУ с фронта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В полтавском военном училище связи, куда ударили российские военные, проводилось обучение украинских солдат со всей страны, в том числе с фронта, сообщили источники Bild.

    Репортеры Bild смогли подтвердить у руководства киевского режима то, что под удар якобы попала больница, передает ТАСС.

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявлял, что ракетный удар России по учебному центру в Полтаве ликвидировал ценные кадры – специалистов по управлению БПЛА и авиационными комплексами радиообнаружения.

    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    4 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уроженец Черниговской области, живущий в Курске, передал украинскому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских дронов.

    Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

    Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

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    4 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    Западные СМИ назвали преемника Кулебы

    Bloomberg: Замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту главы ведомства

    Западные СМИ назвали преемника Кулебы
    @ Altan Gocher/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Украины Андрей Сибига, как ожидается, сменит Дмитрия Кулебу на посту главы ведомства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

    «Ожидается, что украинский дипломат Андрей Сибига сменит Дмитрия Кулебу на посту главы МИД», – приводит слова источника Bloomberg РИА «Новости».

    Как отмечает Bloomberg, Кулеба теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

    В среду спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.

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    5 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой

    Зеленский раскритиковал Кулебу за «нехватку энергии» в привлечении военной помощи Украине от партнеров Киева

    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недостаточно энергично добивался от партнеров Киева военной помощи.

    Как рассказал источник украинских СМИ, на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной раде Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии» для привлечения помощи, передает ТАСС.

    При этом Economist со ссылкой на источники пишет, что Кулебу хотели заменить еще в апреле, но помешало давление со стороны Госдепа. В офисе Зеленского пожаловались, что Кулеба избегал пачкать руки и что «ему просто нравилось собирать победы», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Economist связывает перестановки в кабмине с консолидацией власти вокруг главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Журнал полагает, что Зеленский хотел устроить быстрое шоу и попасть в заголовки газет.

    Напомним, на фоне массовых отставок в правительстве Украины Кулеба также объявил о намерении покинуть свой пост. Высказывалось предположение, что отставки Кулебы могли потребовать в руководстве США.

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    4 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск

    Минобороны: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР российскими войсками

    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, сообщило Минобороны России.

    Убегая, украинские военнослужащие бросили оружие и боеприпасы на передовых позициях, добавили в ведомстве, передает ТАСС.

    Минобороны также показало видео бегства боевиков ВСУ из Пречистовки, снятое подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

    Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе.

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    5 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.


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    5 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В среду вечером и в ночь на четверг в Киеве, а также в других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре (Днепропетровске), Павлограде, Кривом Роге, Одессе, Полтаве и Сумах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.

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    5 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, заявил президент России Владимир Путин.

    По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

    «При этом украинские элиты не думают о своих гражданах», – добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», подчеркнул глава государства.

    Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.

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    4 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за сутки на Курском направлении потеряли до 450 человек, сообщило Минобороны.

    ВСУ также потеряли 17 единиц бронетехники, включая танк, БМП и 15 боевых бронированных машин, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская сторона потеряла там до 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая три французских САУ Caesar и одно американское М777, РЗСО M142 HIMARS и M270 MLRS.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Малой Локни и Комаровки, сорваны попытки атак в сторону Коренево, Ольговки и Погребков.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой и 1-й бригады нацгвардии у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Кубаткини, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Обуховки, Снагостя и Успеновки.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Ворожбы, Великого Бобрика, Глухова, Мирополья, Новых Басов, Орловки, Павловки, Сумов, Эсманьи, Юнаковки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,7 тыс. человек, 81 танк, 39 БМП, 70 БТР, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 установки РСЗО, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.

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    4 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    В Польше выразили надежду на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый глава МИД Украины не должен повторять риторику действующего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться», – отметил вице-премьер. По его словам, Польша самая первая оказала Украине помощь, и отправила Киеву «столько помощи, сколько могла». «Я не ставлю условий, но за эту помощь мы не получили уважения наших жертв. Пока эта рана не заживет, она будет преградой в наших отношениях», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что заявления Кулебы об отношении к истории являются недопустимыми, и отметил, что «история не для историков», а «для нас всех». Он заявил, что история учит, формулирует и является частью жизни каждого, а также она – «для будущего».

    Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины завершила заседание, не рассмотрев увольнение Дмитрий Кулебы с поста главы МИД страны.

    Напомним, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. По данным Bloomberg, ожидается, что замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту министра.

    В конце августа польский депутат Януш Ковальский призвал объявить персоной нон грата в Польше Дмитрия Кулебу.

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    4 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    Вучич опроверг слухи о передаче Сербией МиГ-29 Украине в обмен на Rafale
    Вучич опроверг слухи о передаче Сербией МиГ-29 Украине в обмен на Rafale
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг предположения о том, что Сербия может передать принадлежащие ей 14 истребителей МиГ-29 Украине.

    «Я видел, что некоторые говорят, что мы наши МиГи отправим на Украину. Должен сообщить этим людям, те, кто меня знают, верховного главнокомандующего армии Республики Сербия, знают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», – заявил Вучич журналистам, передает РИА «Новости».

    Накануне в сербских СМИ появились слухи о том, что в договоре о приобретении Сербией 12 французских самолетов Rafale есть пункт о передаче МиГ-29 властям в Киеве.

    Ранее зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия намерена сохранить военный нейтралитет, страна не собирается присоединяться к антироссийской истерии и вступать в Североатлантический альянс.

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    4 сентября 2024, 20:16 • Новости дня
    Киев объявил об эвакуации более 30 населенных пунктов в Покровском и Краматорском районах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти объявили принудительную эвакуацию в еще 30 населенных пунктах в подконтрольной украинским войскам части Донецкой народной республики.

    Как сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции Украины, из-за ситуации безопасности решено вывезти детей из более чем 30 сел и поселков Покровского (Красноармейского) и Краматорского районов, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    4 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области
    «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области барражирующий боеприпас «Ланцет» российских военных поразил украинский танк, сообщило Министерство обороны России, прямое попадание зафиксировано на видео.

    Разведчики группировки «Север» засекли танк ВСУ у одного из населенных пунктов в регионе, машина заняла заранее подготовленную закрытую огневую позицию, уточнило ведомство, передает ТАСС.

    Было принято решение поразить танк, в результате прямого попадания дрона «Ланцет» он был уничтожен. Это подтверждают кадры объективного контроля, после попадания машина загорелась.

    Ранее боеприпас «Ланцет» уничтожил украинское артиллерийское орудие в курском приграничье.

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